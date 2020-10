V Srbiji kljub jasni volilni zmagi Srbske napredne stranke (SNS) na junijskih volitvah izredno počasi oblikujejo novo vlado, zdaj pa je predsednik Aleksandar Vučić povedal še to, da bo imela mandat največ do 3. aprila 2022. Takrat najkasneje morajo biti predsedniške volitve in Vučić želi, da oboje potekajo hkrati.

Na novinarsko vprašanje, zakaj skrajšan mandat vlade, je Vučić po poročanju portala televizije N1 sicer odvrnil, da so se tako odločili v stranki in da »je prav, da državljanom povedo, da je to obdobje vaja… preizkus za ministre, ali so pripravljeni udariti aždajo po glavi« (aždaja je pošast v obliki morske kače, ki bruha ogenj). Kot je razložil, s tem misli na težak položaj v državi; naloga vlade namreč bo, da v poldrugem letu Srbijo potegne iz gospodarske krize in krize zaradi pandemije ter jo pelje skozi težke pogovore o Kosovu.

Odločitev o precej skrajšanem mandatu vlade je nenavadna zato, ker je Vučićeva SNS na volitvah dobila kar 188 sedežev v 250-članskem parlamentu. Res pa je, da je večina opozicije volitve bojkotirala in je torej v skupščini ne bo. Takšen položaj Vučiću ni povsem po volji zaradi tujine, predvsem EU, ki je ob volitvah kritizirala medijski monopol vladajoče stranke in omejeno izbiro volilcev. S tem, ko bodo naslednje volitve skupaj s predsedniškimi, verjetno pa še z lokalnimi v Beogradu, kjer si SNS zelo želi zmago, bi lahko dosegli tudi višjo volilno udeležbo in več legitimnosti izvoljene skupščine, sploh če ne bo opozicijskega bojkota.