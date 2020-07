"Ni dvoma, da so se na začetku zbrali ljudje, ki so mislili, da so tam zaradi koronavirusa in nezadovoljstva zaradi zaostrovanja ukrepov, kar bi bilo razumljivo vsakemu normalnemu človeku," je na današnji izredni novinarski konferenci povedal Vučić. Vendar pa je bil shod "agresiven, političen, neprijavljen in protizakonit", je dejal po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina.

Na kritike opozicije in nevladnih organizacij, da je policija uporabila prekomerno silo, je srbski predsednik odgovoril, da v ravnanju policistov ne vidi ničesar spornega. "Naloga policije v vsaki državi je, da zaščiti poslopja državnih ustanov in najpomembnejše objekte. Tega ni mogoče v nobeni državi početi nekaznovano," je poudaril.

Zatrdil je, da so v protestih pred srbskim parlamentom sodelovali tisti, ki želijo oslabiti položaj Srbije in da se je "vpletel kriminalni in tuji dejavnik". "Srbija ne bo nikomur dovolila, da ruši stabilnost in mir," je izpostavil.

Glede svoje torkove napovedi strožjih ukrepov za zajezitev novega koronavirusa je dejal, da sta srbska vlada in krizni štab blizu tega, "da odločitve o uvedbi policijske ure ne bo". Sam sicer tega ne podpira, saj meni, da bo policijska ura hitro izboljšala epidemiološko sliko v državi.

Dejal je, da bo spoštoval mnenje strokovnjakov, "ne bi pa pod pritiskom pretepačev odstopil od svojih besed", še navaja Hina.

Vučić je strožje ukrepe napovedal v torek zvečer. Med drugim je za Beograd, kjer je daleč največ okuženih z novim koronavirusom, napovedal uvedbo policijske ure od petka do nedelje ter prepoved javnega zbiranja več kot petih ljudi.

Kmalu zatem so se začeli v središču prestolnice zbirati jezni protestniki. Sprva jih je bilo pred poslopjem parlamenta nekaj sto, kasneje pa je njihovo število naraslo na več tisoč. Na začetku so bili mirni, nato pa so izbruhnili izgredi in spopadi s policisti. Manjši skupini protestnikov je uspelo za kakih 20 minut celo vdreti v poslopje skupščine. Poškodovanih je bilo najmanj 43 policistov in 17 protestnikov, policija je pridržala 23 oseb.