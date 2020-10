V torek je Trump spet vplival na tečaje, ki so večji del dneva krepko pridobivali zaradi optimizma pri napredku pogajanj med republikanci in demokrati o sprejemu novih fiskalnih spodbud. Nato pa je Trump tvitnil, da do volitev prekinja vsa pogajanja z demokrati o novih spodbujevalnih ukrepih, in borzni indeksi so v nekaj minutah izgubili dva odstotka. Že naslednji dan, v sredo, je svoj tvit omilil in dejal, da še vedno podpira spodbude določenim skupinam, in indeksi so se ponovno obrnili krepko navzgor. Vse to je seveda del predvolilnih potez. Ekonomisti se namreč strinjajo, da je nov paket spodbud zelo potreben. Na to je opozoril tudi predsednik FED Jerome Powell, ki je obe strani pozval k čimprejšnjemu sprejetju novih ukrepov, ki da so nujno potrebni. Bližajo se torej ameriške predsedniške volitve, ki bodo 3. novembra. Do takrat lahko pričakujemo še več Trumpovih tvitov, ki bodo premikali borzne tečaje. Po zadnji anketi iz sredine prejšnjega tedna je prednost Bidna na nacionalni ravni 14 odstotnih točk, a to je bilo še pred Trumpovo okužbo. Zanimivo bi bilo videti, kako sta bolezen in, kot kaže, hitro predsednikovo okrevanje vplivala na razpoloženje med volilci. Ker so se konec tedna pojavljale nasprotujoče si informacije o njegovem stanju, že dan kasneje pa je okreval in zapustil bolnišnico, so Trumpa nekateri že poimenovali Superman. Trump bo svojo bolezen in hitro okrevanje zagotovo poskušal izkoristiti in vse skupaj obrniti sebi v prid. Veliko drugih priložnosti verjetno nima. Cepivo do volitev zagotovo še ne bo na voljo. Družba Moderna, ki razvija cepivo, je sporočila, da njihovo cepivo ne bo na voljo pred koncem novembra.