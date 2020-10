Poleg gimnastičnega pokala Slovenije in Šalamunovega memoriala je odpadlo še gimnastično tekmovanje pokal Ruš, predvideno 14. novembra, ter to soboto tudi odprto prvenstvo Bežigrada v skokih na veliki prožni ponjavi.

Na koledarju GZS do konca leta za zdaj od večjih tekmovanj ostajata pokal Slovenije v ritmični gimnastiki 8. novembra ter državno prvenstvo v športni gimnastiki, ki je predvideno 28. novembra.

Tako ritmičarke kot telovadce in telovadke letos še čakajo evropska prvenstva, ki so jih zaradi koronavirusne pandemije s spomladanskega prestavili na jesensko - zimski termin.

EP v ritmični gimnastiki bo od 26. do 29. novembra v Kijevu, EP v športni gimnastiki pa bo gostil Mersin. Najprej bo od 9. do 13. decembra EP v moški športni gimnastiki, v ženski pa od 17. do 20. decembra