Voditelji opozicijskih strank LMŠ, SD, Levica in SAB ter ekonomist Jože P. Damijan so v skupni izjavi vlado pozvali, da se vzdrži »sprejemanja kadrovskih odločitev, zakonskih predlogov in drugih aktov ter vseh preostalih ravnanj, ki z epidemijo niso povezani oziroma kakor koli drugače kažejo, da boj zoper virus ni prioriteta vlade«. Zapisali so, da od vlade pričakujejo, da z zgledom pokaže na resnost situacije: »Če se omejuje vse, naj se na prvem mestu samoomeji vlada«. Slednjo so tako pozvali k ustavitvi priprave sprememb medijske zakonodaje, prenehanju obračunavanja z vodstvi medijskih hiš, uredniki in novinarji (predvsem RTV Slovenija in STA, nad katero se ja premier nazadnje znesel na twitterju), zadržanju predloga zakona o združevanju nadzornih neodvisnih agencij, k spoštovanju ločenosti posameznih vej oblasti in k prenehanju s kadrovskimi čistkami v policiji in drugih državnih organih. Vlado so še pozvali k takojšnjem preklicu deložacije društev in zavodov z Metelkove, zadnjem v vrsti spornih ravnanj dejanj ministrstva za kulturo, o katerem smo poročali včeraj.

V Koaliciji ustavnega loka so še zapisali, da je za uspešno zajezitev okužb potrebno zaupanje v ukrepe in priporočila. »To zaupanje pa je zaradi nepremišljenih ukrepov in načina njihovega sporočanja, predvsem pa zaradi številnih spornih potez vlade na usodno nizki ravni,« ocenjujejo voditelji LMŠ, SD, Levice in SAB ter Jože P. Damijan. »Ljudje smo se pripravljeni za uspešno soočenje z epidemijo marsičemu odpovedati in sprejeti drugačen način življenja. A za to zahtevamo sorazmerne, smiselne in učinkovite ukrepe, ki morajo biti razloženi na sočuten, logičen in preudaren način,« so še zapisali.

»Naše skupne prioritete morajo sedaj biti zaščita življenj, zdravja, sposobnosti javnega zdravstvenega sistema in gospodarstva. Vlado pozivamo, da svoje delovanje v celoti podredi tem prioritetam,« so zapisali in hkrati vse ljudi pozvali, da solidarno, odgovorno in zavzeto spoštujejo priporočila, še posebej upoštevanja razdalje, omejitve stikov, nošenja mask in higiene.