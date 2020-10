S pooblastilom prvakov četverice opozicijskih strank LMŠ, SD, Levice in SAB je potencialni novi mandatar Jože P. Damijan včeraj predsednikom treh koalicijskih strank SMC, DeSUS in NSi (v vednost pa vodjem njihovih poslanskih skupin) poslal vabilo k polnopravnemu sodelovanju v Koaliciji ustavnega loka (KUL). Ob tem jim je posredoval tudi predlog programskih prioritet morebitne nove koalicije, ki so ga štiri opozicijske stranke usklajevale zadnje tri tedne. Kot je zapisano v dokumentu, naj bi mandat nove koalicije trajal do rednih državnozborskih volitev leta 2022.

Spomnimo: Damijan se je na četverico opozicijskih strank v začetku oktobra obrnil s pozivom, »da je potrebno ukrepati zdaj in takoj, če želimo preprečiti zdrs Republike Slovenije v iliberalno demokracijo in pot brez povratka«. Med drugim je predlagal, da naj bi bila vlada Koalicije ustavnega loka politična, »pri čemer jo bodo vodili državotvorni in ne izključno na stranke vezani kriteriji kompetence, uravnoteženosti in kulture spoštljivega dialoga«. Pomembna etapa mandata KUL naj bi bilo predsedovanje Slovenije Svetu EU v drugi polovici prihodnjega leta in aktivno sodelovanje v razpravi o skupni prihodnosti Evrope.

Kot je znano, pa ima opozicijski četverček zgolj 39 poslanskih glasov in bi torej za zrušenje premierja Janeza Janše potreboval še sedem poslanskih glasov iz koalicijskih vrst. Prizadevanja opozicije bodo predvsem usmerjena k nagovoru DeSUS in dela poslanske skupine SMC. V teh dveh strankah so v preteklih dneh poudarjali, da niso dobili še nobenega uradnega povabila za pristop h KUL. Vodja poslanske skupine SMC Janja Sluga je v oddaji Odkrito na TVS ocenila, da bi bila KUL veliko bolj kul, če bi bila sposobna preseči razlike in vzpostaviti sodelovanje z aktualno vlado, h kateremu kličejo sedanje posebne razmere. Vodja poslancev DeSUS Franc Jurša je napovedal, da bodo izkupiček stranke v sedanji koaliciji analizirali marca prihodnje leto. Več naših sogovornikov iz pokrajinskih odborov stranke upokojencev pa meni, da se morajo te analize lotiti kmalu po izvolitvi novega predsednika DeSUS, kar naj bi se zgodilo konec novembra.