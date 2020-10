Pobudniki koalicije ustavnega loka, ki jo sestavljajo opozicijske stranke LMŠ, SD, Levica in SAB in ekonomist Jože P. Damijan, so v sporočilu za javnost izrazili nezadovoljstvo z delovanjem trenutne vlade pri spopadanju s pandemijo koronavirusa.

»Medtem ko je nemška vlada v šestih mesecih po izbruhu prvega vala epidemije pripravila 8500 dodatnih postelj za bolnišnično oskrbo bolnikov s covid-19, slovenska vlada ni zagotovila niti ene dodatne postelje na intenzivnih oddelkih, niti ni zagotovila dodatnega osebja za oskrbo okuženih bolnikov. Kupovala je nekajkrat preplačano opremo, ki se je izkazala za neuporabno,« so zapisali.

Od vlade zato zahtevajo, da takoj sprejme izredne ukrepe, s katerimi bo poskrbela za zaščito najbolj ogroženih skupin prebivalstva, urgentno okrepi kapacitete za bolnike s covid-19 in takoj poveča sredstva za sanacijo razmer v javnem zdravstvu, nastalih zaradi epidemije.

Avtorji pisma – poleg Damijana so podpisani še predsedniki štirih opozicijskih strank Marjan Šarec (LMŠ), Tanja Fajon (SD), Luka Mesec (Levica) in Alenka Bratušek (SAB) – še pričakujejo, da se bo vlada takoj in z največjo resnostjo lotila reševanja razmer zaradi hitre širitve epidemije in razmer v zdravstvu ter predlagane ukrepe izvedla v najkrajšem možnem roku.