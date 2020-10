Kot so sporočili s Policijske uprave Celje, so v preiskavi ugotovili, da je poslovodna oseba treh družb v obdobju od novembra leta 2012 do novembra leta 2015 preko sedmih izpolnjenih zahtevkov za vračilo stroškov sofinanciranja neupravičeno uveljavljala in pridobila evropska sredstva v višini preko 2,3 milijona evrov ter sredstva državnega proračuna v višini preko 400.000 evrov. S tem je eni izmed družb, ki jo je zastopala, pridobila veliko protipravno premoženjsko korist v skupni višini 2,7 milijona evrov.