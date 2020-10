Obkoljen z na desetinami policisti, pripadniki posebnih enot, ostrostrelci in policijskimi psi je danski izumitelj in morilec mlade novinarke Peter Madsen v travi obsedel v bližini zapora Herstedvester v predmestju Koebenhavna. Le malo prej se mu je uspelo prebiti skozi močno zastražena vrata, in to tako, da je paznikom zagrozil z lažno bombo in doma narejenim predmetom, podobnim pištoli. Pobegniti mu je uspelo le nekaj sto metrov stran, kjer se je sedeč v travi nekaj ur pogovarjal z uradnim pogajalcem. Ker je imel okoli pasu širok pas, prav možno, da je bila ravno to »bomba«, so bili policisti za vsak slučaj na varni razdalji. Kakšne tri ure po dramatičnem pobegu so Madsena že odpeljali nazaj na hladno, kjer je doslej bival skoraj povsem izoliran od vseh ostalih. Vodstvo se je namreč očitno upravičeno balo, da bo 49-letnik skušal pobegniti.

Avgusta tri leta nazaj je Švedsko in Dansko pretresel grozljiv umor 30-letne novinarke Kim Wall. Nazadnje so jo videli med vkrcanjem na doma narejeno podmornico takrat 47 let starega danskega izumitelja, o katerem je pisala članek. Potem je izginila. Na obalo je najprej naplavilo njen trup, policisti in potapljači so v tednih zatem v vrečkah našli še glavo in okončine. Vpletenost v njeno smrt je Danec sprva zanikal, saj da jo je živo odpeljal do kopnega, nato je priznal nesrečo, na koncu še, da jo je razkosal. Tožilstvo je vztrajalo, da laže in da je dekle umoril. Tričlanski sodni senat je bil soglasen, da je umor načrtoval, saj je s seboj nesel različno orodje, s katerim jo je iznakazil, na koncu pa jo zadavil in ji še prerezal vrat. Pol leta po strašljivem zločinu je bil zaradi umora, spolnega napada in razkosanja trupla obsojen na dosmrtno zaporno kazen. Da jo je umoril, je v dokumentarnem filmu priznal šele mesec dni nazaj.

»Zelo nadarjen je, a po drugi strani izjemno nevaren,« ga je za danski časnik BT opisal psihiater Henrik Day Poulsen. Ekscentrični izumitelj je v prostem času poleg podmornice rad gradil tudi rakete, njegov načrt je bil z eno od njih nekoč poleteti v vesolje.