Kriminalisti so prejšnji teden razbili izjemno dobro organizirano mednarodno tihotapsko združbo, v katero so se povezali štirje osumljeni, stari od 25 do 51 let, doma z območja Policijske uprave Celje. Preiskavo so zaključili, ko so 51-letnega moškega z območja Celja in še tri pajdaše privedli k preiskovalnemu sodniku. Ta je zoper 51-letnika odredil pripor, zoper preostale tri pa sledi kazenska ovadba.

»Hišne preiskave so bile pri 51-letniku opravljene zaradi očitnega nesorazmerja med obsegom premoženja in njegovimi dohodki. Policisti so pri njem zasegli in zavarovali premoženje v višini okoli 100.000 evrov, za katerega obstaja sum, da je nezakonitega izvora. Gre za osebni vozili mercedes-benz GLA 250 4 matic, letnik 2019 in BMW 540 D x drive, letnik 2019,« je razkrila Milena Trbulin, tiskovna predstavnica Policijske uprave Celje.

Kaj so počeli? Z za zdaj še neznanimi sostorilci iz Litve so organizirali tihotapljenje cigaret beloruske tobačne znamke iz Ruske federacije na carinsko območje Evropske unije. »Tobačne izdelke so najpogosteje s tovornimi ladjami pripeljali do pristanišč v Belgijo in na Nizozemsko, kjer so tovor naložili na vozila slovenskih prevoznikov in ga pripeljali v Slovenijo. Osumljenci so v Sloveniji legalno ustanovili štiri podjetja, organizirali prekladanje tovora, izpolnjevali novo tovorno dokumentacijo (CMR) in tako prikrili dejanski izvor blaga, nato pa cigarete, skrite med drug tovor, odpeljali v Veliko Britanijo,« je dodala Trbulinova.

Tihotapili več milijonov kosov cigaret Med preiskavo so opravili pet večjih zasegov cigaret. 74.713 škatlic cigaret so marca lani odkrili na mejnem prehodu iz Ukrajine na Madžarsko, maja letos so na mejnem prehodu Dunkerque v Franciji zasegli 1277 kilogramov cigaret, junija letos na mejnem prehodu Dover v Veliki Britaniji pa kar 3,2 milijona kosov cigaret. Največji zaseg, šlo je za kar 3,5 milijona cigaret, je bil opravljen aprila letos v Rusiji, pri čemer roba sploh ni prišla do carinskega območja EU. »Ugotovili smo, da bi tržna vrednost zaseženih tobačnih izdelkov pri prodaji na ilegalnem trgu Velike Britanije znašala okoli šest milijonov evrov,« je še povedala Trbulinova. Da bi učinkovito zbrali vse dokaze, je bila v ta namen ustanovljena celo specializirana preiskovalna skupina v sestavi specializiranega državnega tožilstva, Finančne uprave RS, urada za preprečevanje pranja denarja in policije. »Intenzivno smo sodelovali s kolegi iz Velike Britanije, Litve, Francije in z Madžarskega ter Eurojustom in Europolom,« so pojasnili na celjski policiji.

Prodajal tudi pralni prašek A 51-letnemu Celjanu v preiskavi niso zasegli zgolj avtomobilov, pač pa še dobrih pet ton pralnih sredstev, ki jih je osumljeni pakiral v ponarejeno embalažo znanih blagovnih znamk in jih prodajal kot original. »Zato je osumljen tudi kaznivega dejanja preslepitve kupcev in neupravičene uporabe tuje oznake ali modela,« je povedala Trbulinova. Na celjski policijski upravi pa so ob tem opozorili ljudi, naj ne nasedajo osebam, ki znane izdelke prodajajo po bistveno nižjih cenah od dejanske vrednosti, saj je velika verjetnost, da gre za ponarejene izdelke sumljivega izvora. Kot smo še izvedeli neuradno, so policisti 51-letnega osumljenca v preteklosti že obravnavali, a za manjša kazniva dejanja.