Pričakovati je bilo, da bo desetdnevna karantena košarkarje Cedevite Olimpije načela in jim vzela sapo. Tako je menil tudi trener Jurica Golemac. A zgodilo se je ravno nasprotno. Zmaji so po prebitem času med štirimi stenami na dveh obračunih bruhali ogenj in visoko ugnali tako Gran Canario v evropskem pokalu kot Split v ligi ABA. Zdaj so pred novim izzivom. Danes jih v 4. krogu drugokakovostnega evropskega tekmovanja čaka italijanski Trento, ki edini v skupini D še ne pozna poraza.

»Vidi se, da so se prav vsi igralci držali navodil in doma pridno delali, kar smo jim naročili. Niti eden na treningih nima rok na kolenih, čeprav smo povišali intenziteto. Zdaj pričakujem, da se bomo še dvigali in da dejanskih posledic karantene ne bo,« je razlog za dobro formo pojasnil trener Olimpije Jurica Golemac. Veseli ga lahko predvsem izjemen moštveni duh, ki se je razvil med igralci, kar se najlepše vidi v obrambi, kjer vsi garajo z enim ciljem. Ob tem igralci med seboj stalno komunicirajo, kar je recept za uspeh. Ameriški košarkarji so dodana vrednost in ves čas z nasveti pomagajo soigralcem. Na tekmi proti Splitu se je v kader vrnil tudi Alen Hodžić, ki je moral po okužbi s koronavirusom prestati dodatna testiranja. Na parket v petek še ni stopil, a bo v prihodnosti dodatno orožje Golemca. Olimpija je trenutno v seriji treh zaporednih zmag, če izvzamemo tekmo z Bursasporjem. Prav na vseh so prejeli manj kot 70 točk. Proti Krki 69, Gran Canarii 68 in Splitu 66. A so po drugi strani vse omenjene obračune igrali doma. Za zdaj so gostovali le enkrat, ko so klonili proti Nanterrju.

Če Trentino za zdaj blesti v evropskem pokalu, kjer je zaporedoma ugnal Bursaspor, Promitheas in Nanterre, pa je povsem drugače v italijanskem prvenstvu, kjer z zmago in tremi porazi zaseda predzadnje mesto. Klonil je proti Trevisu, Reggio Emilia in Fortitudu Bologna, premagal pa Pesaro. »Atletsko in fizično so odlični, ob tem pa igrajo izjemno obrambo in veliko tečejo. Izstopa Američan Gary Browne, ki je lani blestel v Darušafaki. Dobro se bomo pripravili, v Trent pa odšli samozavestno in s prepričanjem, da imamo kakovost za pozitiven razplet. Cilj je, da se v Ljubljano vrnemo z novo zmago,« je jasen Golemac.