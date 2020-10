S krizo zaradi covida-19 se stopnjujejo tudi ukrepi vlade za zajezitev epidemije. V anketi Vox populi smo preverili, katerim ukrepom je javnost naklonjena in katerim ne; med trinajstimi ukrepi uživa največji delež podpore obvezna uporaba zaščitnih mask na vseh javnih mestih. Več kot polovično podporo uživa tudi prepoved obiskovanja bolnišnic in domov za starejše ter omejevanje maksimalnega števila oseb v zaprtih javnih prostorih. Pri morebitnem zapiranju trgovskih centrov ali zapori (karanteni) posameznih občin ali regij pa javnost že veliko bolj dvomi, da sta to smiselna ukrepa. Nato sledijo ukrepi, ki jih javnost ne podpira. Najbolj odločno je proti zaprtju nenujne zdravstvene ali zobozdravstvene dejavnosti, zaustavitvi javnega prometa ali omejitvi gibanja med občinami. Tudi pri zapiranju državnih meja ali šolanju na daljavo (zaprtje šol) lahko zasledimo odločno nasprotovanje oziroma nizko podporo.

V tokratnem političnem delu merjenja Vox populi je vlada Janeza Janša dobila najnižjo podporo doslej, celo nižjo od vlade Marjana Šarca v letošnjem letu. Med strankami je v vodstvu SDS z 29-odstotno podporo med opredeljenimi volilci, sledita pa LMŠ in SD s po 18 odstotki podpore. Več na tej povezavi.