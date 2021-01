Vox populi: Trendi rasti na strani Levice, SD in SAB

Politične stranke prvo letošnjo raziskavo javnega mnenja Vox populi začenjajo s podobnih startnih položajev kot ob koncu leta 2020. Ob tem so zanimivi trendi gibanja podpore: koalicijske stranke SDS, NSi in SMC so jo ves čas izgubljale, opozicijske SD, Levica in SAB pa pridobivale. Če bi bile volitve v nedeljo, bi gladko zmagala koalicija KUL pred koalicijo SDS.