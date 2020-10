Kmetija Černelič, ki že osem let kmetuje na biodinamičen način, je med 77 prijavljenimi kmetijami iz vse Evrope v svoji kategoriji prejela največ glasov javnosti. Njegovo pionirsko delo na področju biodinamike je prepoznala tudi občina, tako bo Černelič konec meseca na slavnostni seji ob občinskem prazniku prejel oktobrsko nagrado kot najvišje priznanje občine.

»Nagrada iz Bruslja mi ogromno pomeni. Je kot Prešernova nagrada za življenjsko delo. Seveda pomeni hkrati tudi obvezo za naprej. Prav poseben pomen pa ima zame občinska nagrada, kajti dobiti priznanje v domačem kraju ni enostavno,« pravi Zvone Černelič.

Zelenjava, jagode, živina…

Kmetija se razprostira na šestih hektarjih, še 34 hektarjev imajo v najemu. Polovica je pašnikov v hribovitih območjih, kjer se večji del leta pase okoli 30 glav živine. Na ekološki in biodinamični način gojijo več kot 30 vrst zelenjave in jagode. Upoštevajo kolobarjenje, gnojijo z biodinamičnim kompostom domačega goveda in setvijo mešanih posevkov za povečevanje deleža organske snovi v tleh, s čimer prispevajo k večjemu ponoru CO2. Proti boleznim in škodljivcem se bojujejo z zdravimi in odpornimi rastlinami, ki jih vzgojijo sami. Pri obdelavi njiv uporabljajo lahke stroje. Njiv ne orjejo, ampak zgolj rahljajo. Pred nekaj leti so uredili tudi manjše jezero, kjer se zbira deževnica za zalivanje.

Černeličevi so z ekološkim kmetovanjem začeli leta 2003, leta 2012 prešli na biodinamično, dve leti kasneje pa pridobili tudi certifikat demeter, ki zagotavlja, da celotna kmetija deluje po biodinamičnih načelih. Kot dodajajo na občini, je kmetija Černelič opravila pionirsko delo na področju pomena pridelave zdrave hrane brez pesticidov. ds