V starem mestnem jedru Krškega, v nekdanjem opuščenem skladišču podjetja Merx, je občina uredila prvi podjetniški inkubator v Posavju, z obnovo pa propadajoči stavbi, ki je kazila ta del mesta, povrnila veljavo. Naložba je vredna skoraj 560.000 evrov, od tega je 385.000 evrov občina pridobila iz evropskega sklada za regionalni razvoj.

Kot pravi krški župan Miran Stanko, so z naložbo dodatno revitalizirali ta del mesta, glavni namen pa je seveda vlaganje v prihodnost. »V inkubatorju bodo imeli podjetniki, ki šele začenjajo podjetniško pot, zatočišče, kjer bodo lahko v miru ustvarjali, delali in se jim v prvi fazi razvoja podjetja ne bo treba ukvarjati še s prostorskimi problemi. Občina tako postaja prijaznejša do podjetnikov začetnikov.« Po Stankovih besedah je ideja o podjetniškem inkubatorju v Krškem zorela že lep čas, vzklila pa z objavo razpisa.

Inkubator, v katerem je dobrih 570 kvadratnih metrov prostorov, je namenjen mladim podjetniškim idejam iz celotnega Posavja, torej podjetjem, ki niso starejša od dveh let. Svoj posel bodo lahko v inkubatorju razvijala največ pet let, v tem času si bodo morala najti stalne prostore. Prvo leto v inkubatorju bo najemnina za prostore brezplačna, v petih letih pa bo narasla do 80 odstotkov tržne vrednosti.