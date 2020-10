Kauzer kakšnih posebnih motivov na domači progi ni imel, kar pa ni pomenilo, da si v okrnjeni konkurenci ni želel osvojiti svoje 12. zmage v svetovnem pokalu in pete v Tacnu. Da je res tako, je pokazal polfinalni nastop, v katerem je bil najhitrejši. A v finalu polfinalne vožnje ni ponovil, tako da ga je za pol sekunde prehitel Šved, ki je svoji državi priboril prvo zmago v svetovnem pokalu, 37-letni olimpijski in evropski prvak pa se je moral v Tacnu zadovoljiti z drugim mestom.

»V polfinalu mi je uspela odlična vožnja, žal v finalu ni bilo tako. Mučil sem se od začetka do konca, tako da sem lahko vesel, da sem se dokopal stopničk. Sem pa zadovoljen, da je tekma mimo, z njo sem zaključil sezono. Zdaj bom imel nekaj časa, da spočijem glavo, nato pa se bom začel pripravljati na naslednjo,« je za TV Slovenija dejal Hrastničan, od katerega je bil na progi hitrejši tudi Kuder Marušič, a si je 24-letnik zaradi dotika 17. vratc prislužil dve kazenski sekundi.

Slovenke tik pod stopničkami

Še pred fanti so se na progi merila dekleta. Zmaga je odšla v Francijo, celo dvojna, najhitrejši sta bili sestri Romane in Camile Prigent. Tretje mesto je zasedla Američanka Evy Leibfart, slovenski finalistki pa sta ostali tik pod zmagovalnim odrom. Eva Terčelj je zasedla četrto, Ajda Novak pa peto mesto. Za slednjo je to najboljša uvrstitev na tekmah svetovnega pokala.

»Napadala sem na vso moč, posledica tega sta bila dva dotika. Razočarana sem, letos smo imeli dve mednarodni tekmi, na obeh sem bila četrta,« so bile prve besede Terčelj, svetovne prvakinje po nastopu. Če bi progo odpeljala brez kazenskih sekund, bi zmagala, tako pa na domači tekmi ostaja pri dveh uvrstitvah na stopničke in brez zmage. V nedeljo bodo v Tacnu tekmovali še kanuisti in kanuistke.