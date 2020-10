Že vožnje v kvalifikacijah in polfinalu so napovedovale slovenski uspeh, v polfinalu sta Savšek in Božič zasedla drugo mesto. Božič je polfinalno vožnjo v finalu še nadgradil, evropski prvak Savšek, ki je bil v finalu do prvega vmesnega časa še pred reprezentančnim kolegom, pa ne. V spodnjem delu je začel zbirati dotike, nastop se mu je podrl, tako da višje od šestega mesta ni mogel.

Božič je po Seu d'Urgellu in letu 2018 zabeležil drugo zmago, v Tacnu pa se je med posamezniki drugič zavihtel na stopničke. Savšek ostaja pri štirih zmagah.

»Zmaga doma je nekaj posebnega, čeprav je treba priznati, da to ni bil pravi svetovni pokal. A zmaga je zmaga. Uspela mi je solidna vožnja, toda še zdaleč ne popolna. Na startu se nisem dobro počutil. Nisem imel pravih občutkov, a tudi s slabšimi vožnjami se da zmagati. Bil pa sem napadalen, to mi je prineslo zmago,« je dejal zmagovalec.

Pri dekletih je imela Slovenija dve finalistki. Alja Kozorog, ki je tretjič v karieri veslala v finalu, je bila blizu ponovitvi lanskega četrtega mesta, bila je peta, boljši dosežek pa so ji odnesli trije dotiki. Lea Novak, tretja v polfinalu, je nastopila slabše, z velikim zaostankom je zasedla sedmo mesto.

Zmagala je Brazilka Ana Satila pred Francozinjo Luce Prioux, najhitrejšo v polfinalu, tretja je bila tako kot v kajaku Američanka Evy Leibfarth, ki je kot edina progo preveslala brez kazenskih sekund. Presenetljiva letošnja evropska prvakinja Čehinja Gabriela Satkova je bila šele šesta.