Njihove vožnje sicer niso bile blesteče. Prav nobeden ni bil povsem pri vrhu, a to tudi ni bil njihov cilj, glavno je bilo, da napredujejo.

Prvi slovenski adut Peter Kauzer je bil v zgornjem delu najhitrejši, nato pa je naredil nekaj napak, zmanjšal ritem, veslal je zanesljivo in ravno toliko, kot je potreboval za napredovanje. Na koncu je zasedel 17. mesto in bil najhitrejši med Slovenci. Niko Testen je bil 22., Martin Srabotnik pa je moral celo na popravni izpit, ki pa ga je opravil in s kolegoma iz reprezentance ostaja v olimpijskih kombinacijah. V drugi vožnji je dosegel peti čas.

»Veslal sem toliko, kot je bilo potrebno. Nekoliko me je presenetila proga, ki je bila lažja, kot sem pričakoval, zato sem moral biti zelo previden. V celoti z nastopom nisem najbolj zadovoljen, toda dosegel sem tisto, kar sem moral. Nekoliko sem poškodoval tudi čoln, v njem se je med nastopom nabirala voda, zato me zdajle čaka še kar precej dela, da ga spet spravim v normalno stanje,« je dejal Kauzer, ki bo v petek skupaj s kolegoma lovil novo ekipno medaljo.

»Martina in Nika želim popeljati do kolajne. Smo med favoriti, če nam steče, kot si želimo, bomo pri vrhu. Res pa je, da moj fokus ni usmerjen na ekipno tekmo, kar pa ne pomeni, da se nanjo ne bom pripravil. Ne bo pa razočaranje, če bomo ostali brez odličja, kot ne bo evforije, če ga osvojimo,« ekipni tekmi ne posveča velike pozornosti olimpijski podprvak.

Tudi pri dekletih ni šlo vse gladko. V prvi vožnji sta bili za uvrstitev med najboljših 20 prepočasni svetovna prvakinja Eva Terčelj, 20. mesto je zgrešila za stotinko, in Ajda Novak, medtem ko je bila z 18. časom uspešnejša Urška Kragelj. Novakova in Terčeljeva sta nato v drugem poskusu zabeležili drugi oziroma tretji čas in se uvrstili med najboljših 30, ki bodo tekmovale v sobotnem polfinalu.

V petek bodo dopoldne kvalifikacije kanuistov in kanuistk, popoldne pa vse ekipne vožnje.