Narasla Sava je povzročila veliko skrbi prirediteljem prve tekme letošnjega svetovnega pokala kajakašev in kanuistov na divjih vodah v slalomu v Tacnu. Ker je konkurenca okrnjena, saj nastopa le 68 tekmovalcev in tekmovalk iz 17 držav, so vsi napredovali polfinale.

Od Slovencev sta najboljšo formo pokazala Luka Božič in Benjamin Savšek, ki sta zasedla prvo in drugo mesto. Božič je imel po evropskem prvenstvu nekaj težav s kolenom in ramo, a bo kljub bolečinam stisnil zobe. »V Tacnu sem dobro treniral. Pripravljen sem, da bom lahko napadel sam vrh. Na vseh tekmah letos sem pokazal dobre vožnje, zato si niz želim nadaljevati v Tacnu. Vem, česa sem sposoben. Uvrstitev na stopničke bi mi prišla zelo prav. Vode je več kot običajno, vendar bomo imeli Slovenci prednost domačega tekmovališča, saj tujci tukaj niso veliko trenirali. Ker velikih tekmovanj še nikoli nismo imeli tako pozno jeseni, bo ogrevanje zelo pomembno, da boš na startu pripravljen za popoln napad. Za menoj je že nekaj težkih zim, zato sem pripravljen tudi na mraz,« je povedal Luka Božič, ki bo pogrešal start s spustom čez zapornico.

Prvi slovenski zvezdnik Peter Kauzer nastopa le zato, ker je tekma doma, sicer bi že odšel na dopust in počitek, saj ga prihodnje leto čaka olimpijska sezona. »Obe tekmi po evropskem prvenstvu sta malo preveč izsiljeni. Nimam velikih pričakovanj, ampak odpeljati normalne vožnje,« je bil jedrnat 37-letni Peter Kauzer, včeraj 11. v kvalifikacijah (Vid Kuder Marušič je bil drugi), ki bo v Tacnu tudi končal letošnjo sezono. »Na zadnjo tekmo v Pau ne grem, ker nočem izzivati svojega zdravja. Če bi zbolel, to pri moji starosti lahko pomeni konec kariere. Pred dvema letoma sem prebolel pljučnico in vem, kakšne posledice pusti takšna bolezen, jaz pa želim biti zdrav v olimpijskem letu,« je sklenil Kauzer. Danes bodo tekmovali kajakašice (Eva Terčelj je bila tretja) in kajakaši (polfinale ob 8.45 in finale ob 11.30), jutri pa kanuistke in kanuisti (polfinale ob 9. uri in finale ob 11.30).