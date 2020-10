Janša je z navedenimi besedami pospremil poobjavo urednika tednika Demokracija Jožeta Biščaka, ki je prioritete STA ugotavljal skozi primerjavo, da je število besed ene od sredinih vesti STA o dogajanju ob začetku gradnje daljnovoda Cirkovce-Pince manjše od števila besed v intervjuju z raperjem Zlatkom.

Nad zapisom so bili zgroženi tudi na Slovenski tiskovni agenciji, kjer so takšen način označevanja dela novinarjev STA v četrtek označili za nedopusten, neargumentiran in daleč od drže, ki bi jo pričakovali od premierja.

Že v četrtek so se odzvali tudi v Društvu novinarjev Slovenije, kjer so med drugim zapisali, da jih »čudi, da premier, ki javno poziva državljane k odgovornemu ravnanju pri spopadu s koronavirusom, sam energijo vlaga v spopad z mediji, ki so ključni pri širjenju informacij o ukrepih, ki jih sprejema vlada«.

O tvitu in odzivih je danes poročalo tudi več tujih medijev, med njimi avstrijska tiskovna agencija APA ter avstrijska Kleine Zeitung in Der Standard. To sicer ni bil prvi tovrsten zapis Janše o STA. Med drugim je agencijo v preteklosti označil za ventilator lažnih novic.

Janša je bil do medijev kritičen tudi danes ob prihodu na drugi dan vrha EU v Bruslju. Dejal je, da lažne novice v smislu zanikanja nevarnosti novega koronavirusa, ki se v Evropi širijo predvsem preko družabnih omrežij, v Sloveniji pa žal velikokrat tudi preko osrednjih medijev, silijo Evropo in posamezne države k sprejemanju ostrejših ukrepov, kot bi bili dejansko potrebni, če teh lažnih novic in množičnega širjenja povsem neznanstvenih in nelogičnih zanikanj v javnosti ne bi bilo.

Obe Janševi izjavi so zabeležili tudi na spletni strani Media Freedom Rapid Response, ki sledi, spremlja in se odziva na kršitve svobode medijev in novinarstva.