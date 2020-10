Na Slovenski tiskovni agenciji so zgroženi nad zapisom premierja Janeza Janše na twitterju, ki celo po standardih prvaka SDS sloni na precej bizarnih temeljih. Oster napad je namreč pristavil Biščakovemu neumestnemu primerjanju dolžine člankov Slovenske tiskovne agencije. »Presoja kakovosti novinarskega dela na podlagi štetja besed, ki je bila podlaga za odziv predsednika Janeza Janše na twitterju, je vse prej kot profesionalno merilo,« so v odzivu zapisali na STA. V agencijskem servisu je bilo namreč o dogodku, povezanem z daljnovodom Cirkovce-Pince, ki se ga je udeležil tudi madžarski premier Viktor Orban, objavljenih več vesti, medtem ko je bil z raperjem Zlatkom objavljen intervju ob izidu novega albuma. Gre torej tudi za primerjavo neprimerljivih novinarskih žanrov, ki se razlikujejo tako po obliki kot dolžini, so dodali.

Kot so v odzivu na tvit še poudarili na STA, se je Slovenska tiskovna agencija, ki je nastala skupaj z rojstvom slovenske države pred skoraj tridesetimi leti, v letih obstoja razvila v sodobno medijsko hišo, deluje profesionalno in spoštuje uveljavljena načela agencijskega poročanja. »Takšen način označevanja dela novinarjev STA, ki je sicer v lasti države, deluje pa kot javni servis, je nedopusten, neargumentiran in daleč od drže, ki bi jo pričakovali od predsednika največje politične stranke in aktualnega premierja,« so še zapisali. To sicer ni prvi tovrsten zapis Janše o STA. Med drugim je agencijo v preteklosti označil za ventilator lažnih novic.