Boris Cavazza, igralec in režiser: Rad bi igral pokvarjenega tajkuna

Režiser Dušan Jovanović je o njem zapisal: »Igralec s prirojeno inteligenco, refleksi, hitrostjo …, z neverjetnim smislom za ritem, mojster samoobvladovanja in kontrole postopkov; z izjemno sposobnostjo koncentracije na eni in eksplozivnosti na drugi strani … Fascinanten šarmer! Telesno spreten, prilagodljiv, sin ognja in vetra, otrok sonca in lune, prebivalec morskih globin in snežnih vrhov.«