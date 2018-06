Predsednik republike Borut Pahor bo danes gostil člane Odbora za varstvo človekovih pravic, ki ga je ob koncu osemdesetih, ko je JLA aretirala Janeza Janšo in njegove sodelavce (JBTZ), organiziral Igor Bavčar. Kot datum ustanovitve šteje 3. junij 1988, ko so se ustanovitelji zbrali na prvem sestanku v uredništvu Mladine. Prvotno se je odbor imenoval celo Odbor za varstvo pravic Janeza Janše. Vodstvo odbora se je pod Bavčarjevo taktirko kmalu oblikovalo v 32-članski kolegij. Trideset let kasneje je vse člane kolegija Pahor povabil na svečani sprejem. Še nikoli doslej ni noben predsednik republike obletnice odbora obeležil na takšen, svečan način, so poudarili v njegovem kabinetu. A kljub svečani priložnosti Pahor na sprejem ni povabil – Igorja Bavčarja. »Ker je v zaporu,« so pojasnili v Pahorjevem kabinetu.

Pahor si je premislil

»Spoštovani gospod Igor Bavčar, sprejmite, prosim, izraze moje hvaležnosti in hvaležnosti države, ki jo imam čast predstavljati, za nenadomestljivi prispevek Odbora za varstvo človekovih pravic k demokratični in samostojni Sloveniji,« je Pahor v ponedeljek pisal pismo Bavčarju, ki že skoraj leto dni prestaja petletno zaporno kazen na Dobu. »Slovenska politična pomlad je bila nekaj posebnega. Predstavlja slavno obdobje politične in nacionalne emancipacije. Odbor za varstvo človekovih pravic je dal temu času izjemen, poseben pečat. Pravzaprav si tega časa brez njegove vloge ni mogoče zamisliti. Enako velja za Vas in Vašo vlogo pri njegovem nastanku in poslanstvu.« Zaradi močne Bavčarjeve vloge so odbor v javnosti tedaj imenovali tudi »Bavčarjev odbor«.

A kasneje je Bavčar postal – kot so ga prav tako poimenovali v javnosti – tajkun. Bavil se je z gospodarskim kriminalom in si pridobil enaindvajset milijonov evrov nezakonite premoženjske koristi. Bil je tudi notranji minister, ki je tajno organiziral največji administrativni zločin v zgodovini Slovenije – izbris 25.671 prebivalcev iz registra stalnega prebivalstva. Zaradi tega sicer ni bil nikoli kazensko preganjan. Dejanja so zastarala.

»Dragi Igor,« je v pismu, ki ga je z Bavčarjevim dovoljenjem pridobil tudi Dnevnik, še zapisal Pahor. »Zamisel za ta svečani sprejem je bila moja, kot je bilo sprva tudi stališče, da Vas na sprejem osebno povabim. V pogovorih in pripravah na obeležitev pa mi je postalo jasno, da bi taka odločitev naletela na zelo deljene odzive. Kdo bi jo utegnil imeti za izgovor, da razvrednoti pomen samega zgodovinskega dogodka. Verjamem, da je to zadnje, kar si oba želiva.« Na Dnevnikovo vprašanje, ali sta se Pahor in Bavčar dogovorila, da se izogneta vabilu, so odgovorili, da sploh nimata stikov.

Bavčarjeva udeležba na slavnostnem sprejemu bi verjetno res razburila javnost, a ker je Pahor Bavčarja izključil, se nekateri odborniki sprejema ne bodo udeležili. »S soprogom Tinetom ne bova prišla,« nam je dejala Spomenka Hribar. »Bavčar je bil osrednji človek odbora in brez njega odbora sploh ne bi bilo. To, da je kasneje postal tajkun, spada pod ločeno zakonodajo. Če ne bomo znali ločiti med tem, kaj je kdo naredil dobrega in kaj se je izkazalo za slabo, ne bomo v Sloveniji nikoli znali sestaviti zgodovine in konsenza za življenje države,« pravi Hribarjeva.