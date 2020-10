Damjan Franz Lu

Nošenje mask ni dobro samo za to, ker s tem preprečujemo vnos novega koronavirusa, pač pa tudi, ker si lahko z njimi pomagamo, da zbolimo z manj močnimi simptomi. Tako izhaja iz nedavno objavljenega strokovnega članka avtorjev Monice Gandhi in Georgea W. Rutherforda, ki so ga te dni objavili v strokovni reviji The New England Journal of Medicine.

Izkušnje z ladij Avtorja med drugim navajata primer argentinske potniške ladje, kjer so potnikom in posadki razdelili kirurške maske N95; delež asimptomatičnih infekcij (torej okužb brez tipični znakov bolezni) je znašal več kot 80 odstotkov, v primerjavi z drugimi podobnimi ladjami je to mnogo bolje – na drugih je bilo asimptomatičnih primerov komaj 20 odstotkov, na njih niso uporabljali mask. Navajata še druge potencialne dokaze: v dveh predelovalnicah hrane v Ameriki so od delavcev vsak dan zahtevali, da nosijo maske. Več kot 500 ljudi je zbolelo, toda komaj pet odstotkov jih je kazalo simptome, pa še ti so bili večinoma mili do srednje močni. In še: v državah, kjer je nošenje mask obvezno, je smrtnih primerov razmeroma malo, četudi se države soočajo s ponovnim vzponom števila okužb. Vse to so pokazatelji, da imajo maske, kot kaže, večstranski učinek. Najprej preprečujejo obolenje, če do njega pride, imajo učinek, da do telesa prodre manj virusov in je zato potek bolezni lahko manj problematičen.