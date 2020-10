Maske gor, maske dol – negotovost v razredih

Ali bodo v šolskih razredih za starejše učence in dijake še obvezne maske, trenutno ni jasno. Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Tina Bregant pravi, da ne, drugi člani strokovne skupine za covid-19 in vladni govorec Jelko Kacin pa so do napovedi zadržani. Sindikalist Branimir Štrukelj opozarja na kaos v komuniciranju.