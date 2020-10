Veszprem – tri zmage (Nantes, Zagreb, Motor Zaporožje), Celje Pivovarna Laško – trije porazi (Aalborg, Barcelona, Kiel). Takšen je izkupiček madžarskih in slovenskih prvakov po treh krogih, za nameček pa bodo pivovarji jutri v mestu ob Blatnem jezeru igrali proti ekipi, s katero imajo v Evropi najslabši izkupiček na medsebojnih tekmah v klubski zgodovini: na 14 dosedanjih obračunih kar 12 porazov ter po eno zmago in remi (oboje leta 2007). Kluba sta se nazadnje pomerila pred dvema letoma, pred tem pa sta si kar šest sezon (od 2012/13, ko se je začel niz desetih zaporednih porazov Celja) zapored stala iz oči v oči.

Vloga favorita tudi jutri seveda pripada Madžarom, celjska ekipa pa bo zaradi bližine Veszprema in zaostrovanja epidemioloških razmer k našim vzhodnim sosedom odpotovala na dan tekme (danes so opravili tudi obvezno testiranje na koronavirus) in se po njej tudi takoj vrnila v domovino. Pred dvobojem s 26-kratnimi državnimi in 27-kratnimi pokalnimi prvaki Madžarske, ki so bili že štirikrat finalisti lige prvakov, a so še vedno brez lovorike, celjski trener Tomaž Ocvirk pravi: »Zavedamo se, kakšen tekmec je Veszprem, kjer želim predvsem to, da pokažemo željo, nepopustljivost in borbenost, kar nam je na kakšni prejšnji tekmi manjkalo. Zavedamo se kakovosti nasprotnika, a našteto ni odvisno od tega, kdo stoji na drugi strani. Ne smemo ponavljati napak s tekem proti Barceloni in Kielu, saj smo lahko videli, kako uspešno jih takšne ekipe kaznujejo. Igrati proti takšnim vrhunskim ekipam, kot so Veszprem in druge, nam mora biti v veselje, nikakor pa ne v breme.«

V letošnji evropski ligi prvakov drži Veszprem kar nekaj rekordov pri igralskem kadru: gre za najvišjo (povprečje 196,1 cm), najtežjo (104,1 kg) in najstarejšo (30,3 leta) med vsemi 16 ekipami. Španski trener David Davis – na tem položaju je nasledil slovenskega selektorja Ljubomirja Vranješa – ima na razpolago igralce iz kar 14 držav (le trije so Madžari), med katerimi sta tudi slovenska reprezentanta Gašper Marguč in Blaž Blagotinšek, oba nekdanja člana celjskega kluba.

Veszprem je v madžarski ligi na petih tekmah dosegel prav toliko zmag (s povprečno razliko več kot 15 golov), v nedeljo pa je v sosedskem dvoboju odpravil Balatonfüredi s kar 38:11 (tekmeci so v prvem polčasu dosegli le štiri gole). Neenakovredni obračun si je na televiziji ogledal tudi mladi celjski vratar Miljan Vujović: »Veszprem je pokazal svojo moč in na tak način nekatere ekipe premagal še pred začetkom tekme. Tega si mi ne smemo dovoliti, pokazati moramo vse, česar smo sposobni, in ni nam treba igrati pod pritiskom. Nihče ne pričakuje zmage, če pa bomo igrali našo igro, se lahko tekmecu pokusimo dobro upirati. Seveda bi najraje vzeli kakšno točko, a če to ne bo mogoče, bi radi prikazali dobro predstavo in dvig forme pred tekmami, ki bodo za nas pomembnejše za uresničitev ciljev.«