Po uvodnih porazih proti Aalborgu (29:31) in Barceloni (28:42) čaka Celjane danes obračun s Kielom, ki ima po dveh krogih polovičen točkovni izkupiček. Nemci so najprej visoko zmagali v Zagrebu (31:21), nato pa doma nepričakovano izgubili proti Nantesu (27:35). Toda manj kot 48 ur po porazu s Francozi so že desetič v klubski zgodovini osvojili nemški superpokal (pred tem nazadnje leta 2015), potem ko so pred 2100 gledalci v Düsseldorfu premagali Flensburg z 28:24.

Klub s severa Nemčije je bil na dosedanjih desetih medsebojnih tekmah uspešnejši od pivovarjev (šest zmag, trije porazi, en remi), tudi tokrat pa je v vlogi favorita. Prvič od marca bodo na tribunah Zlatoroga tudi gledalci, a v omejenem številu. NIJZ je odobril maksimalno 500 ljudi v dvorani; poleg igralcev, sodnikov, organizatorjev, predstavnikov medijev in drugih si bo tekmo lahko ogledalo okoli 350 navijačev. Po četrtkovi tekmi v Barceloni in nedeljski v domači ligi v Dobovi je dal trener Tomaž Ocvirk svojim igralcem prost ponedeljek, v torek pa so vsi opravili obvezno testiranje na koronavirus pred tekmami v ligi prvakov – na klubske stroške, ker evropska zveza EHF, čeprav je uvedla to zahtevo, ne prispeva prav ničesar.

Kiel, za katerega igra tudi Slovenec Miha Zarabec, bo v Celju igral v oslabljeni zasedbi. Že med pripravami na sezono se je huje poškodoval avstrijski reprezentant Nikola Bilyk, za katerega je sezona verjetno že končana, enako usodo je nato doživel Šved Niklas Ekberg, v Zagrebu pa še prvi vratar, Danec Niklas Landin, ki bo zaradi operacije meniskusa počival vsaj šest tednov. A trener Tomaž Ocvirk se bolj kot z 21-kratnimi nemškimi prvaki ukvarja s svojo ekipo, v kateri niti v Barceloni niti v Dobovi ni bilo poškodovanih Davida Razgorja in Matica Grošlja: »Ne sme nas zavesti Kielov poraz proti Nantesu, saj vemo, da v takšnih situacijah daje prednost domačim tekmovanjem pred Evropo. Naša naloga je, da tekmo odpremo drugače kot v Barceloni: brez strahospoštovanja, le s spoštovanjem nasprotnika, ki pa ga želimo skušati premagati. Doma kažemo boljši obraz kot na gostovanjih, sploh zdaj, ko bomo imeli podporo nekaj navijačev.«

Levoroki ostrostrelec Žiga Mlakar se je nedavno razšel z Zagrebom in se vrnil v matični klub in rojstno mesto, ki ju je zapustil pred dvema letoma. Pred dvobojem s trikratnimi prvaki Evrope (2007, 2010, 2012), ki jih kot trener vodi 38-letni Čeh Filip Jicha (pogodbo s klubom je podaljšal do junija 2023), Žiga Mlakar pravi: »Proti Kielu bomo morali zaigrati na polno. Gre za ekipo, ki ima visoke, vedno najvišje cilje, vedno imajo odlične igralce, ki so željni uspehov in lovorik. Mi moramo predvsem v tekmo vstopiti motivirani in osredotočeni, da poskušamo uresničiti to, kar treniramo in kar se dogovorimo. Vsi si seveda želimo zmage, ki pa je mogoča, kar se je pokazalo že v preteklosti.«