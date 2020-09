Slovenski prvaki so drugič zaporedoma največjo rokometno sceno zapustili sklonjenih glav. Po domačem porazu pred tednom dni v Zlatorogu proti danskemu Aalborgu z 29:31 so danes v katalonski prestolnici visoko izgubili z 28:42.

Že uvodne minute so razgalile vse slabosti gostujoče ekipe. Španski rokometni stroj - v njegovem ustroju so tudi trije slovenski rokometaši Jure Dolenec, Blaž Janc in Domen Makuc - je takoj začel mleti. Že po štirih minutah igre se je na stropu prazne dvorane Blaugrana zasvetil izid 4:1 v korist domačega moštva in marsikateremu privržencu gostujoče ekipe se je po bledem uvodu v glavi "zavrtel film" iz minule sezone, ki se je končal z najvišjim celjskim porazom na mednarodni sceni (21:45).

Celjski strateg Tomaž Ocvirk je pri zaostanku 2:7 v sedmi minuti zahteval prvo minuto odmora, a vidnih pomikov na bolje sprva ni bilo, Katalonci so v 15. minuti po golu Islandca Arona Palmarssona povišali na +6 (12:6).

Slovenski prvaki so se po uvodni zadregi vendarle izvili iz neprijetnega položaja, z določenimi korekcijami v svoji igri so v 17. minuti najprej prepolovili zaostanek (9:12), štiri minute kasneje pa še bolj zadihali za ovratnik imenitnim Kataloncem in po golu Domna Novaka znižali na 11:13.

To je razhudilo domačega stratega Xavierja Pascuala, po njegovi minuti odmora, ko je pošteno okrcal svoje varovance, so bili Celjani znova nemočni. V 25. minuti so znova zaostajali za pet golov (12:7), na veliki odmor pa odšli s primanjkljajem sedmih zadetkov (14:21).

Slovenski prvak v drugi polovici tekme ni bil enakovreden rokometno izjemno potentni Barceloni. Po pričakovanju je prednost gostiteljev zaradi izrazite premoči v igralskem kadru konstantno naraščala, na koncu pa se je - v ne preveč tekmovalno nabitem boju - ustavila pri 14 zadetkih.

V celjski ekipi sta bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Domen Novak s sedmimi in Josip Šarac s petimi goli.