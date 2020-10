S prihodom jeseni denimo pride čas za zadnjo košnjo in nato čiščenje kosilnice, pa za zadnjo vožnjo s kolesom in čiščenje kolesa, za čiščenje vsega ročnega orodja po ureditvi vrta in njegovi pripravi na zimovanje. Skratka, z nižjimi temperaturami, slabim vremenom in prihajajočo zimo se tako vrt kot naprave zanj ter vse druge poletne pripomočke očisti in pospravi – najboljši pomočniki za to so visokotlačni čistilniki. Naj gre torej za pranje avtomobila, kolesa, čiščenje vrtnega pohištva, fasade ali samo dvorišča, okolice hiše, vrtnih strojev in orodja, v ponudbi visokotlačnih čistilnikov STIHL boste zagotovo našli model, ki vam bo pri vašem opravilu odlično služil.

Teleskopski ročaj je iz aluminija. Zaradi kompaktne zasnove s teleskopskim ročajem, integriranega prostora za shranjevanje šob in opreme ter deljive razpršilne komponente so naprave priročne in poskrbijo za ustrezno shranjevanje pripadajoče opreme v sprednji preklopni pokrov. Vsi čistilniki so opremljeni s samodejnim sistemom za izklop, ploščato in rotacijsko šobo. Poseben sklopni sistem omogoča enostavno in hitro zamenjavo šob ter preprečuje zvijanje visokotlačne cevi. Na voljo pa je tudi škropilni komplet za čistilno sredstvo. Pri trdovratni umazaniji lahko vodi dodate čistilno sredstvo. Škropilni komplet za čistilno sredstvo je že serijsko vključen v vse modele.

Družba STIHL, ki jo v Sloveniji zastopa Unicommerce, d. o. o., je namreč razvila novo izpopolnjeno serijo visokotlačnih čistilnikov na hladno vodo. Slovenskim potrošnikom ponujajo visokotlačne čistilnike iz kompaktnega (hobi) in srednjega razreda na hladno vodo. Lahko pa jih priključite tudi na toplo vodo (temperature največ 40 oziroma 60 °C) in tako dobite čistilnik na toplo vodo. Novi visokotlačni čistilniki vam bodo izpolnili vsako željo. Z zmogljivim vodnim curkom, udobnim upravljanjem in številnimi dodatki boste brez težav očistili površine okoli hiše. Zaradi premišljene zasnove ohišja je njihovo upravljanje preprosto, po opravljenem delu pa jih lahko tudi praktično shranite.

Od domače do profesionalne rabe

Visokotlačni čistilniki kompaktnega razreda so namenjeni za občasno domačo uporabo, srednji razred po zmogljivosti pa že lahko razveseli tudi profesionalnega uporabnika. Čistilniki nove generacije vas bodo prepričali tudi s privlačno popolno opremo, vozičkom za enostavno manevriranje ter s praktičnim držalom za shranjevanje cevi in napajalnega kabla. S tem se uporabniku ponuja udobnejšo in preprostejšo uporaba poleg že dokazane kakovosti. Vsi čistilniki so serijsko opremljeni z 8-milimetrsko visokotlačno, z jeklom armirano cevjo (dolgo od 6 do 9 metrov – odvisno od modela), z vozičkom, nastavkom šob za rotirajoč in ploščat curek, z razpršilnimi pripomočki za čistilno sredstvo in z držalom za dodatke.

Srednji razred visokotlačnih čistilnikov vas bo prepričal s kompaktno zasnovo in visoko zmogljivostjo. Kompakten sistem šob z enostavnim izklapljanjem omogoča hitro in preprosto menjavo šobe, vgrajena kolesa pa enostavno manevriranje. Dodatne odlike čistilnikov srednjega razreda so še vgrajeni boben za cev in do 9 metrov dolga, z jeklom armirana cev, ploščata šoba z možnostjo nastavitve curka, rotorska šoba in vgrajeni rezervoar za čistilno sredstvo. Ta razred čistilnikov ima tudi večji pretok vode, ki dosega 610 l/uro, poleg tega pa se pritisk vode lahko regulira na čistilniku in na sami šobi.