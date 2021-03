Pozimi les na terasi zaradi umazanije potemni in vaša lesena terasa tako deluje stara in nevzdrževana. Predvsem v senčnih legah nastanejo zelene obloge, ki jih je treba odstraniti. Z naravnimi domačimi sredstvi je to povsem preprosto. Kdor ima doma visokotlačni čistilnik, bo z uporabo pravilnega nastavka prav tako na nežen in učinkovit način poskrbel za čistost svoje lesene terase. Načeloma je treba leseno teraso redno pometati, da ne pride do nastanka trdovratne umazanije. Za bolj intenzivno spomladansko čiščenje pa priporočamo metlo in krtačo. Primeren je tudi visokotlačni čistilnik z nastavkom s čistilno krtačo.

Vrste lesa Način čiščenja je odvisen od vrste lesa na terasi. Na splošno velja, da lesenih teras nikoli ne čistimo z neposrednim curkom visokotlačnega čistilnika. Pri tem namreč obstaja nevarnost, da s premočnim pritiskom izperemo lepilo in les hitreje strohni. Zato se najprej pozanimajte, iz katere vrste lesa je vaša terasa, in se nato na podlagi tega odločite, kako jo boste najbolje očistili. V razreda 1 in 2 spada na primer tropski les, kot je bangkirai ali tik, pa tudi robinija ali hrastovina. Ta les je zelo vzdržljiv, robusten in odporen. Čistimo ga lahko s čistilno krtačo. V razreda 3 in 4 pa sodijo bukev, smreka in bor. Ta les je nekoliko manj vzdržljiv in ga je najbolje ročno čistiti z metlo ali krtačo.

Čiščenje z visokotlačnim čistilnikom Če je vaša lesena terasa primerna za čiščenje z visokotlačnim čistilnikom in čistilno krtačo, se lahko hitro in enostavno lotite dela. Pritrdite nastavek in nastavite moč vodnega curka na nizko stopnjo. Premočan vodni curek lahko poškoduje površino lesa, poškodovan les pa hitro postane krhek in lomljiv. Pri čiščenju pazite, da enakomerno očistite celotno površino. Le tako boste ohranili enakomeren ton barve. Pri trdnih in neobdelanih lesenih površinah priporočamo uporabo čistila za kamnite površine in fasade STIHL CS 100. S tem boste učinkovito odstranili trdovratne zelene obloge.

Domača čistilna sredstva Če nimate visokotlačnega čistilnika ali vaša lesena terasa ni primerna za čiščenje z njim, lahko uporabite preprosta domača čistilna sredstva. Eno takšnih okolju prijaznih in poceni čistil je denimo soda bikarbona ali mazalno milo. Priprava čistilne paste s sodo je v bistvu dokaj preprosta. Pol litra mlačne vode pomešajte z 2 do 3 jedilnimi žlicami škroba. Mešajte tako dolgo, da v mešanici ne bo grudic. Nato mešanico prelijte v posodo s 5 litri mlačne vode. Dodajte 10 dag sode bikarbone in vse skupaj prekuhavajte, dokler tekočina ne nabrekne. S to pasto lahko enostavno in učinkovito očistite leseno teraso. Za čiščenje nanesite pasto na posamezne lesene deske in jo porazdelite s pomočjo krtače. Pustite nekaj ur, da učinkuje. Na koncu pasto sperite z vodo. Tudi mazilno milo je primerno za čiščenje lesenih teras. Uporabite okolju prijazne izdelke. Prav tako pazite, da na vaš vrt ne odteče preveč odpadne vode. Mazalno milo lahko nanesete v nerazredčeni obliki in ga vtrete s kračo. Z nekoliko potrpljenja bodo vse reže na leseni terasi ponovno čiste. Na koncu celotno površino sperite s pomočjo vrtne cevi. Če je nimate, bo zadostovala tudi zalivalka. Vsa čistila, ki vsebujejo kislino (vključno s kisom), niso primerna za nego lesenih desk terase, zato vam njihovo uporabo odsvetujemo.

Čiščenje pod teraso Potem ko ste očistili lesene dele terase, ste resda že marsikaj naredili, vendar dela še zdaleč ni konec. Za temeljito čistočo vas čaka še nekaj korakov. Tisto, česar ne vidimo, nas ne boli: žal je enako pri leseni terasi. Umazanijo, ki pade med lesene deske ali pod njih, hitro spregledamo, vse dokler ne začne neprijetno zaudarjati. Zato bo občasno treba pogledati tudi pod leseno teraso. Iz prostora med podkonstrukcijo in teraso redno odstranjujte listje in drugo umazanijo, pri tem uporabite na primer sesalnik z drobilnikom ali pihalnik. Tako boste preprečili, da bi terasa propadala s spodnje strani in da bi jo napadla plesnoba ali drugi škodljivci. Po čiščenju priporočamo obdelavo lesa z oljem, saj tako zagotovite ustrezno zaščito za dalj časa. Če želite lesene deske naoljiti, po čiščenju počakajte 24 ur. Pri vlažnem lesu bi lahko namreč v materialu zadržali vlago, kar dolgoročno povzroči gnitje. Z oljem ali lazuro les ne bo samo negovan, ampak tudi lep.