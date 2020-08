Aplikacijo, ki temelji na nemški aplikaciji Corona-Warn-App je za slovenski trg pripravilo podjetje RSteam. Podjetje je posel prejelo 4026 evrov in aplikacijo pripravilo do konca julija, ta pa je sedaj prestala testiranje na ministrstvu za zdravje in Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Od včeraj naprej je tako že na voljo vsem uporabnikom mobilnih naprav s sistemom Android, ki si aplikacijo lahko brezplačno naložijo v spletni trgovini GooglePlay.

Vladni govorec Jelko Kacin je že pred dobrim tednom dejal, da bo za naprave z iOS operacijskim sistemom aplikacija predvidoma na voljo do konca avgusta.