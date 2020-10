To bi šlo takole: mi torej tam od odstopa Marjana Šarca in formiranja nove vladne koalicije ne živimo v fašistični strahovladi, ampak pod režimom, ki kaže samo znake ali indice fašizma. Kljub Hanovi jezi sem prepričan, da protijanšistična in protifašizoidna koalicija bo, čeprav bo treba, kot je nekoč rekel zagrebški župan Milan Bandić, pridobiti še nekaj »žetončičev«, torej glasov poslancev, in zadeva bo urejena.

Pa se vrnimo k znanemu sociologu, ki nas obvešča, da omenjeni termin še ni dokončno znanstveno preverjen, podobno kot na primer Putinovo cepivo proti covidu-19, ampak bodo šele nadaljnje sociološke raziskave pokazale, kako in kaj je s tem terminom in njegovo vsebino. Znani in priznani sociolog torej nekoliko prehiteva in podobno kot Putin, ki izpušča tretjo fazo preverjanja cepiva, za fašistoidne označuje in stigmatizira ter meče v isti koš, na primer, predsednike, kot so Macron, Johnson, Trump, Bolsonaro, Orban pa seveda Janša. Nadaljnje sociološke raziskave bodo verjetno pokazale, ali omenjenim lahko pridružimo še Putina (njegovi pajdaši nasprotnike zastrupljajo), Erdogana (zapira vse »živo« kar mu nasprotuje), Xi Jinpinga (dosmrtni predsednik, ki za male prekrške državljane kaznuje z dosmrtnim zaporom ali obešanjem), princa Mohameda bin Salmana (njegove nasprotnike enostavno in iz transportnih razlogov razsekajo). Ko bodo zbrani potrebni podatki, jih bo verjetno treba analizirati in primerjati ter določiti stopnjo fašizoidnosti posameznih primerov. Varuhi interpretacije bodo seveda »napredni krogi«, v katere očitno sodi tudi Rastko Močnik.

Dr. Iztok Durjava, Ljubljana