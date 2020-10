Kakšen pomen ima balkonska ograja in kakšni so trendi, razlagajo izkušeni strokovnjaki v podjetju Ograje Kočevar, ki izdelajo prek 5000 ograjnih sistemov in montirajo prek 150 kilometrov ograj na leto.

S kakšnimi zahtevami se srečujete pri izvedbi balkonskih ograj?

Zahteve po vizualni prepreki, estetiki in individualnosti so danes v ospredju, vse več je izvedb s perforirano pločevino.

Kakšno vlogo pripisujete detajlom na ograjah?

Ograja iz perforirane pločevine je kot platno, kjer se lahko izrazimo. Poleg standardnih vzorcev, kot so krogi, kvadratki, pravokotniki, vse bolj v ospredje prihajajo individualne želje po motivih in barvah. Po želji narišemo vzorec in ga z laserjem apliciramo na ograjo. Detajli so tisti, ki dopolnijo celoto in ji dajo neprecenljivo eleganco. Ljudem je pomembno, da je balkonska ograja tudi lepa na pogled.

Kako je pri večstanovanjskih stavbah?

Pri večstanovanjskih stavbah, novogradnjah balkoni dopolnjujejo sodoben videz in prispevajo k estetiki objekta. Tudi na tem področju se srečujemo z unikatnimi izvedbami, kjer ima vsak balkon svoj vzorec in kot kamenček v mozaiku dopolnjuje celoto.

