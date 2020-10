Združevanje javnih agencij: Janševih več muh na en mah

Duh Mira Cerarja Janeza Janšo preganja izza zaprtih vrat nadzornih agencij. Kako si namreč drugače razlagati dejstvo, da si vlada želi zagotoviti izključno pravico imenovanja in odstavljanja direktorjev vsega dveh agencij, v kateri bi zapakirala vse mogoče tržne regulatorje, od prometa do medijev, od zavarovalnic do borze? Skratka, vse tiste agencije, ki jih danes vodijo skoraj izključno direktorji, ki jih je izbrala in požegnala vlada Mira Cerarja.