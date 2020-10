Konec septembra je bilo pri Zavodu RS za zaposlovanje registriranih 83.766 brezposelnih, kar je pet odstotkov manj kot avgusta in 20 odstotkov več kot v lanskem septembru. Na novo se je prijavilo 6510 brezposelnih, zaposlilo pa se jih je 8125, je danes objavil statistični urad (Surs).

Novo prijavljenih brezposelnih je bilo 23,4 odstotka več kot avgusta in 13,2 odstotka več kot pred letom. Na novo pa se je zaposlilo 66,9 odstotka več oseb kot avgusta in 49,9 odstotka več kot septembra lani.

V povprečju je bilo v obdobju prvih devetih mesecev, ki jih je zaznamovala epidemija covida-19, brezposelnih 84.995 oseb, kar je 14,2 odstotka več kot v primerljivem obdobju lani.

Delodajalci so septembra zavodu sporočili 13.181 prostih delovnih mest, kar je osem odstotkov več kot avgusta in štiri odstotke manj kot septembra lani. Največ so iskali delavce za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, čistilce, strežnike in gospodinjske pomočnike v uradih, hotelih in drugih ustanovah ter delavce za preprosta dela pri visokih gradnjah. Na lestvici najbolj iskanih poklicnih skupin so tudi delavci v zdravstveni negi ter v zdravstveni in socialni oskrbi.

Brezposelnost v Sloveniji nižja od povprečja EU Po podatkih Eurostata iz začetka oktobra je bila anketna brezposelnost (ta upošteva vse tiste, ki niso niti eno uro delali za plačilo) avgusta v državah z evrom 8,1-odstotna, v EU pa 7,4-odstotna. Brezposelnost se je v območju z evrom in EU zvišala peti mesec zapored; za obe območji glede na julij za 0,1 odstotne točke, v primerjavi za avgustom lani pa v območju z evrom za 0,6 in v celotni EU za 0,8 odstotne točke. Med ženskami je bila stopnja brezposelnosti v EU 7,6-odstotna, med moškimi pa 7,1-odstotns, medtem ko je v območju z evrom med ženskami znašala 8,3 odstotka in med moškimi 7,9 odstotka. Stopnja brezposelnosti med mladimi (do 25 let) je v EU dosegla 17,6 odstotka, v evrskem območju pa 18,1 odstotka. Glede na mesec prej se je zvišala za 0,2 oziroma 0,3 odstotne točke. Brezposelnost v Sloveniji je bila precej pod evropskim povprečjem in je avgusta znašala 4,7 odstotka, kar je bilo za 0,1 odstotne točke manj kot julija, in zanimivo, celo za 0,2 odstotni točki manj kot avgusta lani. Brez dela je bilo konec avgusta 4,2 odstotka moških in 5,3 odstotka žensk. Glede na lanski avgust se je brezposelnost med moškimi znižala za 0,6 odstotne točke, med ženskami pa zvišala za 0,4 odstotne točke. Po podatkih Eurostata je bilo avgusta v Sloveniji brezposelnih okoli 48 tisoč oseb, kar je tisoč manj kot mesec prej in dva tisoč manj kot avgusta lani. Na vrhuncu koronakrize je bilo brez dela 56 tisoč oseb.