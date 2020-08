Še nekaj izsekov iz pisem mladih brezposelnih, ki so jih prejeli na sindikatu Mladi Plus

Iskanje zaposlitve mi je kot strela z jasnega prekrižala epidemija, ki mi je prinesla veliko žalost. Do tedaj nismo poznali trenutka, ko se ne moreš zaposliti, ko ne najdeš nikakršnega dela; spremljanje neštetih zaposlitvenih portalov v času karantene ni imelo več smisla, pa vendar si tako močno želiš delo, da to opravilo postane vsakodnevna obsesija. /.../ Zavod RS za zaposlovanje je v trenutku krize izginil. Bistvena bi bila prisotnost in podpora, še bolj ključna organizacija spletnih vsebin, ki bi brezposelne usmerjale in jim dale pogum, kako naprej. Da se aktivnim iskalcem zaposlitve plača vsaj obvezno zavarovanje, bi bilo na mestu, bolj kot kakšen drug ukrep. Klic svetovalke konec maja me je spravil v smeh. Sporočila mi je, da mi v času epidemije ni treba iskati zaposlitve. (Seveda ne, zakaj bi si pa želela delo in dohodek.)

Mlada brezposelna

Odkar sem drugič brezposelna, sem se tudi že drugič v življenju morala iz najemniške sobe preseliti k mami. Kar me poleg kategorije brezposelnosti v očeh mnogih še dodatno degradira, vsekakor pa ta dva dejavnika neizmerno vplivata na možnost osebnostnega razvoja, odraščanja, kot ga razumemo v današnji družbi. Dejavnik brezposelnosti je tudi sicer neizbežno povezan s stanjem na trgu oddajanja nepremičnih, saj si večina najemodajalcev želi podnajemnika, ki ima redno zaposlitev.

Brezposelna 29-letnica

Ne razumem najbolje, zakaj se svetovalci na zavodu imenujejo osebni svetovalci. Pod pojmom osebnega razumem personalizirano svetovanje, prilagojeno vsakemu posamezniku posebej in njegovim potrebam. Osebno svetovanje na tem zavodu kmalu preraste v sistematično podajanje vse preveč prežvečenih informacij z odsotnostjo posameznikovega usmerjanja. V moj zaposlitveni načrt osebna svetovalka zapiše puhlico, da moram redno pošiljati prošnje na razpisana delovna mesta. Pokazala sem ji tudi svoj življenjepis, da bi mi podala svoje mnenje, če je spisan korektno in na katerih mestih bi se lahko dodelal, morebitna lektura ali popravki, karkoli. Njen odgovor je bil, da se ji na prvi pogled zdi čisto v redu in naj se ne sekiram preveč, da drugi imajo napisanega še slabšega. Ker sem bila stara 26 let, sem jo povprašala o dodatnih možnostih za mlade, če bi se lahko udeležila določenih tečajev, opravila prekvalifikacije in o možnosti koriščenja subvencije, ki bi jo delodajalci lahko izkoristili v primeru, če bi me zaposlili. Pomirila me je, da te stvari pridejo kasneje, ko bom že dlje časa na zavodu. Pravi balzam za dušo.

Mlada brezposelna