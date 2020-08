Jarčeva je na današnji novinarski konferenci postregla s podatkom, da v Sloveniji živi nekaj več kot 310.000 oseb, starih med 15 in 29 let. Junija letos je bilo v evidenci zavoda za zaposlovanje prijavljenih 18.077 mladih brezposelnih, kar predstavlja 19,9 odstotka vseh brezposelnih v državi. Brezposelnost se je po njenih besedah letos povečala med vsemi starostnimi skupinami, vendar precej drastično prav med mladimi.

Aprila, ko so se začele kazati posledice ukrepov zaradi epidemije covida-19, je brez zaposlitve ostalo 1810 mladih, ki so delali po pogodbi o zaposlitvi za določen čas, kar pa je kar 112,4 odstotka več kot aprila lani, je navedla. Poudarila je, da je prav iztek pogodbe za zaposlitev za določen čas že leta glavni razlog prijave mladih v evidenco brezposelnih.

»Tudi v tokratni krizi se je pokazalo, da so bili mladi, tako v Sloveniji kot tudi širše po Evropi, med prvimi, ki so jih odpustili, jim prekinili začasne oblike dela ali sodelovanje. Tudi ob vladnih ukrepih za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu jih veliko ni dobilo ustrezne finančne pomoči,« je dejala Jarčeva. Mladi, ki so večinoma podvrženi negotovim oblikam dela, so po njenih besedah tako ostajajo prve žrtve vsake krize.