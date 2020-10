Lokalna policija je potrdila, da so se policisti malo pred drugo uro zjutraj odzvali na klic o ranjeni osebi in našli v hrbet ustreljenega igralca, ki so ga proglasili za mrtvega. Dodatnih informacij niso razkrili, preiskava še vedno poteka.

Byrd se je rodil 25. junija 1950 v mestu Griffin v zvezni državi Georgia. Študiral je na zasebni fakulteti Morris Brown College, magistriral pa je na zasebni univerzi California Institute of the Arts.

Byrd je igralsko pot začel leta 1992 z vlogo v policijski TV seriji In the Heat of the Night, nastopil pa je tudi v sedmih Leejevih filmih, poleg omenjenega še v filmih Dilerji (1995), Get On The Bus (1996), Bamboozled (2000), Red Hook Summer (2012), Da Sweet Blood Of Jesus (2014) in Chi-Raq (2015). Nazadnje je zaigral v filmu Freedom's Path v režiji Bretta Smitha, ki še ni doživel premiere.

Poleg filmskih in televizijskih vlog je nastopal tudi v gledališču. Za nastop v gledališki predstavi Ma Rainey's Black Bottom, v kateri je po pisanju britanskega The Guardian zaigrala tudi Whoopi Goldberg, je bil leta 2003 nominiran za nagrado tony. Igralsko se je udejstvoval vse do svoje smrti.

Poleg Leeja so se mu poklonili številni v filmski industriji, tudi igralka Viola Davis.