V torek bo deloma jasno, le v hribovitih krajih na zahodu bo možna kakšna ploha. Še bo pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem od 11 do 15, najvišje dnevne od 14 do 20 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo sprva deževno, dež bo popoldne od severa povsod ponehal. Zapihal bo severnik, na Primorskem burja. V četrtek bo dokaj sončno. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla.

Vremenska slika: Hladna fronta bo čez dan hitro prešla Slovenijo. Za njo bo od jugozahoda k nam pritekal nekoliko hladnejši in še dokaj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sprva pretežno oblačno, vzhodno od nas bo povečini suho, drugod bo občasno deževalo. Popoldne bodo padavine večinoma ponehale, delno se bo zjasnilo. Pihal bo jugozahodni veter. V torek bo dokaj sončno, bolj oblačno bo v hribovitih krajih severovzhodne Italije in zahodne Hrvaške, kjer bo možna kakšna ploha. Pihal bo jugozahodnik.

Biovreme: Danes popoldne bo vremenska obremenitev oslabela. V torek bo sprva vpliv vremena na počutje zmerno obremenilen, popoldne se bo obremenitev še krepila.