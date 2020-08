V četrtek bo večji del dneva sončno, proti večeru pa lahko na severozahodu nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija.

Obeti: V petek bo večinoma sončno, več oblačnosti bo na zahodu. Popoldne in zvečer bodo predvsem v hribovitem svetu možne posamezne plohe ali nevihte. V soboto bo na zahodu pretežno oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami, drugod bo še deloma sončno in toplo. Pihal bo jugozahodni veter.

Vremenska slika: Nad južno Evropo in nad Sredozemljem je šibko območje visokega zračnega tlaka. V višinah k nam od zahoda doteka toplejši in dokaj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo prevladovalo sončno vreme, nekaj več oblačnosti bo v južnem predgorju Alp. Prehodno bo zapihal jugozahodni veter. V četrtek bo povečini sončno, proti večeru lahko na območju Alp nastane kakšna nevihta.