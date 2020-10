Potem ko se je Cedevita Olimpija proti Krki mučila že na superpokalnem obračunu, je bilo enako danes v Stožicah v prvem krogu lige ABA. Igra Ljubljančanov je še naprej neprepričljiva, a je tokrat v zaključku odločila kakovost, medtem ko med tednom v Parizu proti Nanterru v evropskem pokalu ni šlo. Zmaje je rešila ameriška trojica Rion Brown, Kendrick Perry in Mikael Hopkins, ki je dosegla kar 50 od skupno 77 točk. Že proti koncu tekme je zakrožila novica, da naj bi bil eden od košarkarjev iz ljubljanskega moštva pozitiven na koronavirus, kar so v klubu po koncu tekme potrdili. Tako Olimpija kot Krka tako odhajata v desetdnevno karanteno.

Današnja tekma se ni še niti dobro začela, ko je po dvorani v Stožicah že odmeval jezni glas Jurice Golemca. Trener Olimpije je bil besen na svoje igralce, saj so ti v obračun krenili povsem brez energije in zbranosti. Zasluge gredo tudi Krki, ki je bila odlično pripravljena na nasprotnika in ga z agresivnim pokrivanjem po celotnem igrišču ujela na levi nogi. Novomeščani so si hitro priigrali prednost 13 točk, ki so jo sprva brez težav branili. Olimpija je bila namreč podobno kot v Parizu med tednom proti Nanterru nerazpoložena v napadu, saj žoga ni dobro krožila, znova pa ji je veliko preglavic povzročal skok. Slika se je nekoliko spremenila v drugi četrtini, v kateri so voz pri zmajih potegnili ameriški košarkarji, ki so točke dosegali v serijah. Sprva je trojko zadel debitant v Olimpijinem dresu Jarrod Jones, nato se je odprlo Rionu Brownu, ki je dosegel sedem zaporednih točk, Mikael Hopkins dve in še Kendrick Perry šest. Z zadnjo je organizator igre v ljubljanskem moštvu izid izenačil na 33, a je na drugi strani koš in še dodatni prosti met zadel Rok Stipčević ter tako Krki pred nadaljevanjem priigral manjšo prednost.

Ta se je hitro stopila na začetku drugega polčasa. Še naprej je bil vroč Brown, po košu Eda Murića pa je Olimpija v 23. minuti prvič po uvodnih 2:0 vodila. Ko je nekaj trenutkov kasneje prve točke dosegel še kapetan Jaka Blažič, se je zdelo, da bodo gostitelji stopili na stopalko za plin. A Krka je imela drugačne načrte in se ni nameravala tako zlahka predati. Novomeščani so vztrajali pri svoji igri in izkoristili prav vsako priložnost, ki so jim jo z napakami poklonili nasprotniki. Ker teh ni bilo malo, so bili praktično do konca v boju za zmago, a je v ključnih trenutkih le prevladala kakovost, ki je na strani Olimpije.

»Na žalost ne bomo govorili o tekmi. Ob polčasu smo dobili informacijo, da je eden od naših igralcev pozitiven na koronavirus. Po vrnitvi iz Francije smo se v četrtek testirali in bili vsi negativni. Včeraj smo znova opravili testiranja, rezultate pa pričakovali jutri. Ob polčasu smo dobili informacijo, da je eden od igralcev pozitiven. Takoj smo reagirali in stopili v stik z NIJZ. Igralci obeh ekip in sodniki odhajajo v 24-urno izolacijo, medtem pa čakamo nadaljnja navodila. Igralec nima nobenih simptomov. Delali smo vse, da do tega ne bi prišlo, a nimamo kaj,« je povedal direktor kluba Davor Užbinec.

Liga ABA, 1. krog: Igokea – Mega 62:84 (21:22, 36:48, 50:69, Jošilo in Carmichael po 11; Simonović 19), Budućnost – Split 84:59 (22:18, 44:34, 67:46, Cobbs, Ejim in Šehović po 12; Perković in Luković po 12), Partizan – Borac 78:87 (17:24, 36:49, 57:68, Jaramaz 21; Đoković 12), FMP – Primorska 84:65, danes ob 18. uri: Cibona – Crvena zvezda, petek ob 20. uri: Zadar – Mornar.