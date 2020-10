Vseh šestnajst klubov druge slovenske nogometne lige je pred tednom dni zavzelo enotno stališče, naj se tekmovanje kljub zaostrovanju vladnih ukrepov za zajezitev koronavirusa nemoteno nadaljuje. »Tako bomo zagotovili, da se poslovna tveganja klubov zmanjšajo in njihov obstoj ne bo ogrožen,« so v javnem pismu zapisali klubi, a za njihove pobude ni bilo pravega posluha.

Več kot sto profesionalnih pogodb

Nogometna zveza je sprva potrdila nadaljevanje tekmovanja v drugi ligi, a so morali klubi po posredovanju državnih institucij že drugič v tem letu do nadaljnjega zapreti vrata. Drugoligaše muči negotovost, saj nihče ne ve, kdaj bodo lahko znova stopili na igrišča. Ustavitev pogona druge lige, ki prek profesionalnih pogodb zaposluje več kot sto igralcev in drugega osebja, pomeni, da se bo med klubi zaostril boj za preživetje. »V Radomljah imamo pod profesionalnimi pogodbami trinajst igralcev in celoten trenerski kader. Nogometaši so po zaprtju lige znova doma in ne morejo opravljati svoje dejavnosti. Dogaja se, da ne morejo napredovati, prav tako pa ni možnosti, da bi jih prodali v boljše klube. Problemi bodo še večji, če bo liga dlje časa prekinjena. Klubi živimo od pomoči sponzorjev in investitorjev, a brez tekmovanja zelo težko računamo na finančna sredstva,« pravi predsednik vodilnega drugoligaša iz Radomelj Matjaž Marinšek.

Radomlje so odšle na prisilni premor po desetih zaporednih zmagah v drugi ligi in napredovanju v četrtfinale pokala, ko so presenetile vodilnega prvoligaša Tabor iz Sežane. »Od klubov druge lige se zahteva profesionalno delovanje, a smo kljub temu doživeli ustavitev lige. Naše moštvo je v odlični formi, z dobrimi igrami je bilo tudi razpoloženje v klubu izvrstno. Pred zimskim premorom bi si želeli odigrati vsaj še tri tekme, da bi jesenski del prvenstva spravili pod streho. Še vedno čakamo navodila, ali lahko začnemo trenirati v manjših skupinah, da bi igralci ohranili pripravljenost. Bojim se, da bo kakšen klub težko zdržal daljše zaprtje lige, saj so primanjkljaji zelo veliki,« je razložil Marinšek. V Radomljah so delovanje kluba na vseh področjih podredili vstopu v prvo ligo, a je vse odvisno od poteka sezone. »Prizadevamo si, da bi povečali proračun in sprejeli izziv, če se nam bo ponudila priložnost za vrnitev v prvo ligo.«