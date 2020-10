Azerbajdžansko obrambno ministrstvo je na svoji spletni strani zapisalo, da armenske sile z raketami obstreljujejo Gandžo na zahodu države, kjer živi več kot 330.000 ljudi, in nekatere manjše kraje.

V prestolnici Gorskega Karabaha Stepanakert pa so davi sprožili alarm, ki so mu sledile eksplozije, poročajo dopisniki AFP s prizorišča. Oblasti te samooklicane republike z večinsko armenskim prebivalstvom, ki je pod nadzorom Armenije, mednarodnopravno pa je del Azerbajdžana, so sporočile, da je mesto znova tarča raketnega obstreljevanja.

V zadnjih dneh se je zvrstilo že več tovrstnih napadov na Stepanakert, zato so se prebivalci zatekli v zaklonišča, številni pa so zbežali proti Armeniji. Po navedbah AFP se je na desetine beguncev zateklo na območje Gorisa na jugovzhodu Armenije.

Najhujši spopadi med Azerbajdžanom in Armenijo v zadnjih letih v Gorskem Karabahu so izbruhnili pred tednom dni. Spor glede tega območja, ki si ga lastita obe državi, sega v 90. leta prejšnjega stoletja, v čas razpada Sovjetske zveze.