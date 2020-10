Conley je dejal, da se je predsednik sprehajal naokrog v sobi bolnišnice Walter Reed in opravljal svoje delo. Informacije o Trumpovem zdravstvenem stanju so nejasne in zmedene, a za zdaj ne kaže, da bi mu šlo na slabše.

Conley v soboto sicer ni hotel povedati, ali so imeli Trumpa od sprejema v bolnišnico kdaj na respiratorju, priznal pa je, da je imel pacient slabost, zamašen nos in kašelj. Vse to naj bi se sedaj že uredilo in Trumpu bi naj šlo na bolje.

Ameriški mediji pa so iz neuradnih virov blizu predsednika potem dobili novico, da bo naslednjih 48 ur kritičnih za Trumpa ter da še ni jasne poti do njegovega okrevanja. Iz Conleyjevih izjav so razbrali tudi, da je Trump že v sredo vedel, da je nekaj narobe z njim.

74-letni Trump v videu priznava, da se ni najbolje počutil, ko so ga v petek sprejeli v bolnišnico, ampak sedaj naj bi mu šlo na bolje. Izjavil je, da se bori za milijone ljudi z virusom, ne le v ZDA, ampak po vsem svetu. Ni pa pojasnil, kaj je s tem mislil.

Pošalil se je tudi, da gre prvi dami 50-letni Melanii Trump bolje kot njemu, ker je "malce mlajša" od njega.

Biden nadaljuje s kampanjo Trump je imel v torek soočenje s predsedniškim kandidatom demokratov Josephom Bidnom in sedaj številni, ki so si soočenje ogledali, razmišljajo, da je Trump že takrat kazal prve simptome covida-19. Biden se je testiral v petek in test je bil negativen, zato nadaljuje kampanjo. Potem ko je bil od marca praktično v karanteni doma v Delawaru, sedaj Biden hodi okrog. Trump, ki je v času pandemije po krajši prekinitvi nadaljeval množična zborovanja, pa ostaja v karanteni. Bidnova kampanja ne pozabi opozoriti javnosti, da se je demokratski predsedniški kandidat ves čas pandemije držal zdravstvenih nasvetov, nosil je masko, ohranjal socialno distanco in se sproti razkuževal. Za razliko od Trumpa pa tudi ni imel večjih javnih zborovanj. Biden je v soboto guvernerje zveznih držav, ki ga nameravajo podpreti, prosil, naj tega za zdaj ne storijo, ker se bo Trumpova vlada morda maščevala z zadrževanjem zdravstvenih potrebščin in druge pomoči. "Ne izražajte mi podpore, ker boste plačali kazen. Ne šalim se," je dejal Biden, ki se od petka sicer menda vzdržuje napadov na Trumpa. Iz State Departmenta so v soboto sporočili, da bo ameriški državni sekretar Mike Pompeo ob zadnjem dogajanju skrajšal azijsko turnejo. Danes bo na Japonskem, kjer bo ostal do torka, odpovedal pa je načrtovana postanka v Južni Koreji in Mongoliji. Pompeo je na novinarsko vprašanje, ali bo zaradi predsednikovega zdravja spremenil načrte, že v petek dejal, da bo po potrebi prevetril časovnico obiskov.