Ameriški predsednik je včeraj ob eni uri zjutraj po washingtonskem času na twitterju objavil sporočilo, ki je odmevalo, kot še nobeno njegovo doslej. Prihodnji potek kampanje pred predsedniškimi volitvami čez natanko mesec dni je postal nejasen, borzni indeksi so padli, porajala so se vprašanja o vodenju države, potem ko je Donald Trump zapisal: »Drevi sva s prvo damo izvedela, da sva pozitivna na covid-19. Karanteno in proces okrevanja bova začela takoj. Skozi to bova šla SKUPAJ.« Vodja njegovega kabineta Mark Meadows je ob tem dejal, da Trump iz karantene vodi državo še naprej.

Potem ko je predsednik mesece omalovaževal nevarnost novega koronavirusa ter še v torek na soočenju smešil demokratskega tekmeca Joeja Bidna, da ves čas nosi masko, so iz Bele hiše včeraj sporočili, da imata predsednik in prva dama Melania Trump blage znake bolezni, podpredsednik Mike Pence in njegova soproga pa sta negativna. Da je negativen, so sporočili tudi iz tabora Bidna, ki je na soočenju stal kakšne tri metre stran od Trumpa, mask pa nista nosila. Trumpu je včeraj zaželel hitro okrevanje, iz Bidnovega tabora pa so sporočili, da iz Bele hiše niso dobili vnaprejšnjega opozorila, da je predsednik pozitiven. Dodali so, da bo Biden nadaljeval predvolilne aktivnosti. Za včeraj je imel napovedan shod v Michiganu, eni od volilno pomembnejših držav.

Novica o okužbi Trumpa je sprožila vrsto testiranj članov vlade, kongresa in drugih ter iskanje vseh oseb, ki so bile v stiku s predsednikom in drugimi okuženimi. Administracija je včeraj sporočila, da sta pozitivna še en zaposleni na oddelku za medije in en novinar, ki poroča iz Bele hiše. Pozitiven je republikanski senator Mike Lee, ki je bil pred dnevi v Beli hiši, pa tudi predstojnik univerze Notre Dame, ki je bil prejšnji teden v Beli hiši na predstavitvi Trumpove kandidatke za vrhovno sodnico Amy Coney Barrett in se kasneje opravičil, ker ni nosil maske, tako kot je niso številni drugi udeleženci. Coney-Barrettova je negativna, so pa sporočili, da je bila pozitivna poleti, a je virus prebolela.

Brez odgovora je včeraj ostalo vprašanje, zakaj je predsednik nadaljeval aktivnosti, ko je bil že znan rezultat testa Hicksove, ki je bila s Trumpom na torkovem soočenju z Bidnom v Clevelandu ter se v torek in v sredo s predsednikom peljala v helikopterju. Še v četrtek so v Beli hiši načrtovali Trumpov shod v Wisconsinu in prišli navzkriž z lokalnimi oblastmi, ki so protestirale v skrbi za javno zdravje.

Predsednik se ni dobro počutil že v sredo, so za Bloomberg povedali neimenovani predstavniki administracije. V četrtek zjutraj je ozka skupina v Beli hiši izvedela, da je okužena njegova svetovalka Hope Hicks . Predsednik je bil v četrtek čez dan videti utrujen, tudi na srečanju z donatorji, ki se ga je udeležil, ter v kasnejšem pogovoru zunaj s pristaši. Imel je hripav glas, kar pa so, tako kot utrujenost, pripisovali kampanji in izčrpanosti, so izjave prisotnih citirali ameriški mediji.

Začetek obdobja negotovosti

Za predsednika in s tem za državo se z včerajšnjim dnem vsekakor začenja obdobje negotovosti, ko se bo vsak dan ugibalo, ali se bo bolezen razvila, in če, kako hudo. Ko je britanski premier Boris Johnson konec marca sporočil, da je pozitiven, so ga šele čez deset dni prepeljali v bolnišnico, ker mu temperatura ni padla, enajsti dan so ga dali v intenzivno nego, kjer je ostal tri noči. Iz bolnišnice so ga izpustili šestnajst dni po tistem, ko so odkrili okužbo.

Bolezen sicer pri ljudeh poteka zelo različno, mnogi imajo zgolj blage simptome, mnogi okuženi pa še teh ne. Je pa Trump po navedbah zdravnikov v ogroženi skupini zaradi starosti (74) in prekomerne telesne teže. Osemdeset odstotkov žrtev covida-19 v ZDA je starejših od 64 let.

Trumpova karantena bo neizogibno vplivala na potek kampanje. Včeraj so prestavili načrtovane shode ali pa bo na njih govoril virtualno oziroma se jih bo udeležil Pence. V zraku visi drugo soočenje z Bidnom, ki bi moralo biti 15. oktobra v Miamiju, še vedno pa je na sporedu soočenje podpredsedniških kandidatov prihodnjo sredo. Zdi se, da bi se vsaj za nekaj časa lahko obrnil na glavo položaj iz prejšnjih mesecev, ko je imel Trump predvolilne shode, Biden pa je volilce iz preventive raje nagovarjal iz studia v kleti svoje hiše v Delawaru.

Novica o okužbi je prišla v času, ko Trumpu ankete kažejo zaostanek in se je po prvi debati znašel v defenzivi zaradi prepirljivega nastopa in zavračanja obsodbe belskih supremacistov (to je potem storil v četrtek). Zaostanek pripisujejo tudi njegovemu vodenju države v času pandemije, kritizirali so ga tudi zaradi razkritij New York Timesa, da je zadnjih petnajst let kljub milijardnemu premoženju večinoma plačal nič ali zelo malo zveznega davka na dohodek.

V zraku visi tudi vprašanje vodenja države. Če bi se stanje predsednika resneje poslabšalo, bi pooblastila lahko prevzel podpredsednik Pence. Odkar od leta 1967 obstaja ta ustavna možnost, sta pooblastila podpredsedniku prenesla George Bush mlajši, in sicer dvakrat zaradi zdravniškega posega, ter iz enakega razloga enkrat Ronald Reagan.