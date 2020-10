V centru so za rusko tiskovno agencijo Interfax povedali, da sta prvi dve fazi kliničnih testov dokazali "učinkovitost in varnost cepiva". Rusija je 11. avgusta sporočila, da so prvi na svetu registrirali cepivo proti covidu-19 z imenom Sputnik V. Vest je vzbudila zaskrbljenost med zahodnimi znanstveniki, da je bilo cepivo, ki ga je razvil moskovski raziskovalni center Gamaleja, odobreno še pred izvedbo vseh potrebnih kliničnih preizkusov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Iz Vektorja so danes še sporočili, da bo končne ugotovitve o učinkovitosti cepiva EpiVacCorona, ki temelji na peptidih, ki sprožajo imunski odziv, mogoče podati po zadnji fazi kliničnega preizkusov, ki jo v Rusiji izvedejo po registraciji cepiva. Izvedli jo bodo na 5000 prostovoljcih v Sibiriji.

V Vektorju bi ločeno izvedli še klinični preizkus na 150 prostovoljcih, starejših od 60 let, nato pa naj bi začeli klinične preizkuse skupaj s placebom na 5000 prostovoljcih, starih med 18 in 60 let. Ruski minister za zdravje Mihail Muraško je sicer ta teden ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu dejal, da bi novo cepivo ministrstvo lahko odobrilo v treh tednih. Ruska tiskovna agencija Tass pa danes navaja, da naj bi ga registrirali do 15. oktobra.

S cepivom EpiVacCorona naj bi bilo treba cepiti dvakrat v razmaku 21 dni, so še sporočili iz Vektorja. Dodali so, da sprva načrtujejo proizvodnjo 10.000 odmerkov cepiva, začeli pa naj bi jo novembra. V laboratorijskem kompleksu centra Vektor so v nekdanji Sovjetski zvezi izvajali tajne raziskave biološkega orožja. V centru, ki se nahaja zunaj sibirskega mesta Novosibirsk, skladiščijo tudi različne viruse, od ebole do črnih koz, še navaja AFP.