Test, ki temelji na tehniki genskega urejanja Crispr, naj bi po napovedih znanstvenikov rezultate dal že v manj kot eni uri in bi stal 500 rupij, kar je okoli sedem evrov.

Testu so nadeli ime Feluda po znanem indijskem izmišljenem zasebnem detektivu. Razvili so ga na inštitutu CSIR za genomiko in integrativno biologijo (IGIB) v New Delhiju v sodelovanju z več zasebnimi laboratoriji, izdeloval pa ga bo vodilni indijski konglomerat Tata. Indijski regulator za zdravila je test že odobril za komercialno rabo.

Če bo šlo vse po načrtih, bo to prvi tržno dostopen papirni test na novi koronavirus.

Zaenkrat so ga preizkusili na vzorcih okoli 2000 bolnikov, med njimi takih, ki so pred tem bili pozitivni na novi koronavirus na običajnem testiranju. Njegova občutljivost se je izkazala kot 96-odstotna, specifičnost pa kot 98-odstotna.

Gre za dva dimenziji, ki kažeta na točnost testa - visoka občutljivost pomeni, da test zazna skoraj vse, ki imajo določeno bolezen, visoka specifičnost pa, da pravilno izloči skoraj vse, ki te bolezni nimajo. Visoka občutljivost tako zagotovi, da ni preveč napačnih negativnih rezultatov, visoka specifičnost pa, da ni preveč napačnih pozitivnih rezultatov.

"To je preprost, natančen, zanesljiv in varčen test," je za BBC zatrdil profesor K Vijay Raghavan, glavni znanstveni svetovalec indijske vlade.

V Indiji so doslej potrdili več kot šest milijonov okužb, kar jo uvršča na drugo mesto za ZDA. Več kot 100.000 bolnikov s covidom-19 je umrlo. Po počasnem začetku zdaj v več kot 1200 laboratorijih po vsej državi analizirajo okoli milijon vzorcev dnevno, pri čemer uporabljajo dva testa, še piše BBC.