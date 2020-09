»Cepivo bi lahko imeli do konca tega leta ali v začetku prihodnjega,« je povedal izvršni direktor podjetja s sedežem v Združenem kraljestvu Pascal Soriot, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Podjetje je v torek sporočilo, da je prekinilo klinično testiranje cepiva proti covidu-19, ki ga razvijajo skupaj z univerzo Oxford.

Pojasnili so, da gre za rutinsko ravnanje, potem ko se je pri enem od sodelujočih prostovoljcev pojavila bolezen, ki je ni mogoče pojasniti. Imenovan je bil neodvisni odbor, ki bo pregledal podatke o varnosti, so navedli. »Pri odločitvi o nadaljevanju testiranja bomo upoštevali ta odbor,« je danes dejal Soriot. Izrazil je željo, da bi to storili čim prej.

Prekinitve kliničnih testiranj cepiv niso nekaj neobičajnega. Vendar pa je verjetno to prva prekinitev v preizkušanju cepiv proti covidu-19, poroča AFP.

AstraZeneca je eno od devetih podjetij, katerih kandidatno cepivo je trenutno v zadnji fazi preizkušanja. 31. avgusta so v okviru tretje faze začeli cepljenje 30.000 prostovoljcev.

Cepivo, imenovano AZD1222, uporablja oslabljeno verzijo adenovirusa, ki vsebuje genski material koničnega proteina virusa sars-cov-CoV-2. Po cepljenju se v človeškem telesu razvije ta protein, ki imunski sistem pripravi na napad koronavirusa.