EBRD močno poslabšala gospodarsko napoved za Slovenijo

Slovensko gospodarstvo naj bi se glede na objavljeno novo napoved EBRD letos skrčilo za 7,5 odstotka, kar je za dve odstotni točki bolj pesimistično, kot so pričakovali spomladi. Napoved so ob visokem padcu izvoza in bistveno nižjem turističnem izkupičku poslabšale tudi čedalje večje grožnje, ki jih predstavlja drugi val širjenja koronavirusa.