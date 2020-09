Finančni minister Andrej Šircelj je danes predstavil ambiciozna proračuna za leti 2021 in 2022. Slovenija bo v obeh prihajajočih letih, ko je sicer napovedana gospodarska rast, beležila proračunski primanjkljaj, a se bo ta postopoma manjšal. Kot je zagotovil Šircelj, bodo sredstva namenjena razvoju in investicijam ter povečanju odpornosti gospodarstva ter zagotavljanju blaginje posameznikov.

Za prihodnje leto vlada načrtuje porabe za kar 13,5 milijarde evrov in proračunski primanjkljaj v višini 2,8 milijarde evrov oziroma 5,6 odstotka BDP. Za leto 2022 pa so predvideni odhodki v višini 11 milijard evrov, s proračunskim primanjkljajem v višini 1,6 milijarde evrov oziroma 3,1 BDP. Predvidenih odlivov bo prihodnje leto torej celo malenkost več kot v rebalansu letošnjega proračuna, ob tem pa bo predvidenih prilivov za 0,2 milijardi več od izhodiščnih načrtov za tekoče leto, preden je izbruhnila epidemija. Z njo so se letošnji načrtovani prilivi skrčili na 9,2 milijarde evrov.

Razlika med letošnjimi proračunskimi prilivi in načrtovanimi prilivi za prihodnje leto je torej kar 1,8 milijarde evrov. Ob tem pa je treba dodati, da vlada ambiciozen proračun gradi na podlagi ugodnih gospodarskih napovedi za prihodnja leta, tako Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (Umar) kot minister Šircelj pa hkrati opozarjata, da so tveganja še naprej velika, relativno velika pa je tudi nepredvidljivost, ker ne vemo, kakšen bo nadaljnji razvoj epidemije in kakšne posledice bo prinesel za gospodarstvo in prebivalstvo. Umar je v jesenski napovedi za prihodnje leto sicer napovedal 5,1-odstotno rast BDP (za letos 6,7-odstotni padec BDP). Leta 2022 naj bi rast BDP znašala 3,7 odstotka.

Šircelj je napovedal tudi zmanjšanje javnega dolga v prihodnjih letih, kot tudi spoštovanje fiskalnih pravila EU oziroma splošno odstopno klavzulo, ki jo je septembra letos zaradi izrednih razmer določila EU.

»Bistveno je, da se s proračunom dvigujemo investicije,« je zatrjeval minister Šircelj. »Tako v infrastrukturo, tudi za prometne povezave, za zdravstveno varstvo, varovanje okolje ter znanost, informacijsko družbo, podjetništvo in konkurenčnost.« Za leto 2021 bo za investicijske odhodke namenjenih 972 milijonov evrov, Šircelj pa je izpostavil, da je to več kot dvakrat toliko kot je za te v proračunu namenila vlada Marijana Šarca (450 milijonov evrov). Za 80 milijonov evrov pa se bodo dvignili tudi investicijski transferji, ki bodo leta 2021 znašali 431 milijona evrov. Sredstva za zdravstvo se bodo prihodnje leto povečala za 257,4 milijone evrov, za varovanje okolja in okoljsko infrastrukturo pa za 251 milijonov. Napovedal pa je tudi več kot tretjino več sredstev za znanost in informacijsko družbo, podjetništvo in konkurenčnost.